Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, bu akşam yayın akışında yer aldı ve Arka Sokaklar günü mü değişti ve Arka Sokaklar artık Cuma günü değil m gibi konular araştırıldı.

Başladığı günden itibaren fenomenleşen efsane dizi Arka Sokaklar geri döndü. Arka Sokaklar kendi gününde, kendi saatinde sevenlerinin karşısına çıkarken bügünyayın akışında Arka Sokaklar'ın yer alması sonrası Arka Sokaklar günü mü değişti? Arka Sokaklar artık Cuma günü değil mi gibi konular araştırıldı.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Rıza Baba, Sadullah'ın yaptığı teklifi kabul etmez. Rıza Baba, Sadullah'a muhtaç olmadığını söyler. Pınar ise Rıza Baba'nın karşısına geçerek artık kızı olmadığını söyler. Öte yandan Emre Komiser ortadan kaybolur. Rıza Baba ve ekip Emre'nin peşine düşer. Emre, neyin içerisinde olduğunu çok geç anlar. Peki, Emre ölecek mi?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rıza Baba, torunu Efe'nin vurulmasından sonra büyük bir vicdan azabı yaşamaya başlar ve adeta yıkılır. Efe'nin durumu kritiktir ve yaşayıp yaşamayacağı konusu belirsizliğini korur. Öte yandan Rıza Baba ve ekip Sadullah ve adamlarına nefes aldırmamaya çalışır. Sadullah'ı köşeye sıkıştırmak isteyen Rıza Baba, hiç hesapta olmayan bir durum ile karşı karşıya kalır. Peki, Sadullah ile Rıza Baba arasında Efe'yi hayata bağlayacak anlaşma gerçekleşecek mi?

ARKA SOKAKLAR GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Arka Sokaklar dizisinin yayın günü değişmedi. Yalnızca bu haftaya özel olarak 20 Kasım Pazartesi günü yeni bölüm yayınlanacak.