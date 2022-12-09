Arka Sokaklar final mi yaptı, bitti mi? Arka Sokaklar kaç gün ara verdi, 45 gün mü? Arka Sokaklar yeni bölüm çekilmedi mi, neden başlamadı?

Arka Sokaklar yeni bölüm çekilmedi mi? merak ediliyor. Arka Sokaklar; Erler Film imzalı, ilk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul ve Metin Arslan'ın yazdığı polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı, ara mı verdi? Arka Sokaklar yeni bölümü ne zaman, neden başlamadı?

Arka Sokaklar ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Arka Sokaklar dizisi hangü gün, dizinin günü mü değişti, kanalı mı değişti?

Arka Sokaklar bugün Kanal D'nin yayın akışında görünmedi. Bunun ardından dizi severler, Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı, ara mı verdi? Arka Sokaklar yeni bölümü ne zaman, neden başlamadı? Arka Sokaklar yeni bölüm çekilmedi mi? merak etti. Peki, Arka Sokaklar dizisi final mi oldu? Arka Sokaklar çekimlere ara mı verdi? Arka Sokaklar neden yok? İşte detaylar...

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Dizi normalde her hafta Cuma günü ekranlara geliyordu. Fakat bugün 9 Aralık 2022 Cuma günü Kanal D yayın akışında yer almadı. Dizinin 45 gün sağlık arası yaptığı söyleniyor.

KANAL D 9 ARALIK YAYIN AKIŞI

17:00 - Hicran

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Örümcek Adam 3

22:45 - Örümcek Adam 3

01:45 - O Kız

ARKA SOKAKLAR BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Hayır, dizi bitmedi veya final yapmadı. Dizi sadece 45 gün sağlık arası verdi. Aranın ardından yeni bölümlerin çekileceği düşünülüyor.

ARKA SOKAKLAR ARA MI VERDİ? ARA KAÇ GÜN SÜRECEK?

Çekimlerine 45 gün ara verilen Kanal D'nin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'la ilgili kanaldan resmi açıklama geldi. Dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu'nun sağlık problemi olduğunu belirten Kanal D, "Arka Sokaklar, yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile bir süre sağlık arasına giriyor" dedi.

Açıklamada yapımcı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle çekimlere ara verildiği belirtilerek, "" Arka Sokaklar, yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile bir süre sağlık arasına giriyor. Yapımını Erler Film'in üstlendiği, 17 sezondur ekrana gelen efsane dizi Arka Sokaklar 18 Kasım Cuma akşamı 638.bölümüyle izleyici ile buluşup, ardından bir süre sağlık arası verecek. Kanal D ailesi olarak Sayın Türker İnanoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi sunar, kendisine acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.