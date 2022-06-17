Arka Sokaklar, Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un yazdığı, polisiye, aksiyon, dram, komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Arka Sokaklar final mi, neden final yapıyor? Arka Sokaklar dizisi sezon finali mi, tamamen mi bitiyor? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak?

ARKA SOKAKLAR FİNAL Mİ, BİTİYOR MU?

Arka Sokaklar dizisi bugünkü (17 Haziran 2022) 632. bölüm ile sezon finali yapacaktır. Dizi tamamen final yapmıyor, sadece sezon finali yapıyor.

Twitter paylaşımı:

"#ArkaSokaklar sezon finaliyle cuma 20.00'de #KanalD'de!

@arkaasokaklarrr"

ARKA SOKAKLAR NEDEN FİNAL, SEZON FİNALİ Mİ YAPIYOR?

Arka Sokaklar tamamen final yapmıyor, sadece sezon finali yapıyor. Arka Sokaklar önümüzdeki sezonda yeni bölümleriyle Kanal D'de yayınlanmaya devam edecek. Dizilerin sezon finali dönemleri geldiği için Arka Sokaklar da aynı şekilde sezon finali yapmaktadır.

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin yeni sezonunun 2022 Eylül-Ekim aylarında başlaması bekleniyor.

ARKA SOKAKLAR SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 632. Bölüm SEZON FİNALİ 2. Fragmanı yayında! Pınar'ın akıbeti Rıza Baba ve Ayla'yı perişan ediyor!

Efsane dizi 16. Sezon finaliyle ekrana geliyor. Pınar kurtarılmayı beklerken Rıza Baba büyük bir yıkım içerinde kalmıştır. Öte yandan evladıyla sınanan sadece o değildir. Mesut da Tunç için çırpınmaktadır. Gazi'nin Yeri'nde vurulan Tunç, kaçırıldığı araba ile şarampole yuvarlanır. Araba infilak eder ve Mesut, acı içinde yanan arabaya bakar.

Arka Sokaklar sezon finaliyle Cuma 20.00'da Kanal D'de!

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