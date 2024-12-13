Arka Sokaklar'da Dinamik Hikayeler

Örgüt evinden çıkan dokümanlar, Savunma Sanayii'nin göz bebeği firmalarından birinin hedef alınacağı şüphesini doğurmuştur. Jandarma ve emniyetin ortak operasyonuyla bu saldırının önüne geçebilmek için zamana karşı bir yarış başlar. Ekip, terörle mücadele tecrübesiyle bu operasyonun en ön safında yer alır.

Reyting Listelerinde Tepeleri Zorluyor

Arka Sokaklar değişen yönetmeni, çekim ekibi ve senaryosu ile yeni sezona damga vuran dizilerden biri haline geldi. Özellikle işlediği konular ve gündemi takip eden senaryosu ile artık cuma akşamlarının en çok izlenen dizileri arasında.

Güçlü Kadro

Türker İnanoğlu'nun imzasını taşıyan, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği Arka Sokaklar ; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Özlem Çınar, Burak Satıbol gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturuyor. Arka Sokaklar'ın yönetmenliğini bu sezon Baran Özçaylan üstleniyor.

Her Cuma KanalD'de

Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile her cuma 20.00'da Kanal D'de ekrana gelmeye devam edecek.