Üye Girişi
Haberler
Hakan Fidan ile Blinken arasındaki görüşme başladı

Ankara'da tarihi zirve! ABD'li bakan soluğu Fidan'ın yanında aldı

 Esad rejimini deviren HTŞ liderinden dikkat çeken Türkiye mesajı

Esad'ı deviren isimden çarpıcı Türkiye mesajı

 Suriye'de geçici hükümet, Esad'ın en büyük tutkusuna karşı! Halkı uyardılar

Geçici hükümet, Esad'ın en büyük tutkusuna karşı! Halkı uyardılar
Suriye'yi işgale başlayan Netanyahu sıradaki hedefin İran olduğunu açıkladı

Suriye'den sonra işgal etmeyi planladığı ülkeyi açık açık söyledi

Arka Sokaklar'da Dinamik Hikayeler

Arka Sokaklar'da Dinamik Hikayeler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanal D'nin fenomen dizisi 'Arka Sokakların yeni bölümünde, istihbaratın uzun süredir takibinde olduğu terör hücresi, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirilir.

Örgüt evinden çıkan dokümanlar, Savunma Sanayii'nin göz bebeği firmalarından birinin hedef alınacağı şüphesini doğurmuştur. Jandarma ve emniyetin ortak operasyonuyla bu saldırının önüne geçebilmek için zamana karşı bir yarış başlar. Ekip, terörle mücadele tecrübesiyle bu operasyonun en ön safında yer alır.

Reyting Listelerinde Tepeleri Zorluyor

Arka Sokaklar değişen yönetmeni, çekim ekibi ve senaryosu ile yeni sezona damga vuran dizilerden biri haline geldi. Özellikle işlediği konular ve gündemi takip eden senaryosu ile artık cuma akşamlarının en çok izlenen dizileri arasında.

Güçlü Kadro

Türker İnanoğlu'nun imzasını taşıyan, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği Arka Sokaklar ; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Özlem Çınar, Burak Satıbol gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturuyor. Arka Sokaklar'ın yönetmenliğini bu sezon Baran Özçaylan üstleniyor.

Her Cuma KanalD'de

Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile her cuma 20.00'da Kanal D'de ekrana gelmeye devam edecek.

Haberler.com / Senem Zafer - Dizi
img

Milyonlar kazanıp vergi vermiyorlardı! Artık onlar da vergi verecek
img

Kadın avukata tecavüz suçlamasında olay iddia
img

Telefona gelen mesaj genç kadının sonu oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Orman, mesire alanlarının giriş ücretlerine zam geldi mi? İstanbul mesire alanları giriş ücreti ne kadar? Kasımpaşa - Eyüpspor maçı ne zaman? Kasımpaşa Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İSPARK'A YÜZDE 115 ZAM! İSPARK otopark ücretleri ne kadar oldu? Açık/kapalı İSPARK otopark ücretleri kaç TL? 14 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Benzin fiyatları neden düşüyor, yükseliyor? 13 Aralık Güncel akaryakıt fiyatları! 13 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 13 Aralık BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Benzine zam var mı? 13 Aralık güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? UEFA ülke puanında son durum ŞOK 14 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'ta neler var? ŞOK 14 Aralık aktüel kataloğunda neler var? 14 Aralık ŞOK'ta hangi ürünler indirimde? ATV CANLI İZLE 13 ARALIK | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? O Ses Türkiye 2025 Yılbaşı jüri üyeleri kim? O Ses Yılbaşı ne zaman, saat kaçta?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.