Arka Sokaklar CANLI izleme linki var mı?

Türk televizyonunun en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar, yıllardır izleyicilerin vazgeçilmez dizileri arasında yer alıyor. Şimdi ise dizi, yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Alışılmış yayın günü ve saatinde seyirciyle buluşacak olan yapım için geri sayım sürerken, özellikle yeni bölümlerin canlı yayın imkânı da merak konusu olmaya devam ediyor. Kanal D ekranlarından yüksek kaliteyle izlemek isteyenler, yayın saatini kaçırmamak için hazır bulunmalı.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

• Ali'nin, Mesut'un omzunda yaşadığı duygusal çöküş.

• Ekip arkadaşlarının kendisini yalnız bıraktığı düşüncesiyle artan derin öfke.

• "Ne olur bir şey yap Baba!" yakarışıyla çaresizliğinin doruk noktası.

• Kızını kurtaramama korkusuyla yüzleşen bir babanın acısı.

• İçerisinde Şule ve polislerin bulunduğu minibüse kurulan ölüm tuzağı.

• Bomba yüklü minibüs: Durursa patlayacak, hareket etmek zorunda!

• Polis ekibinin zamana karşı amansız yarışı.

• Kritik karar anı: Patlamayı durdurmak için ne yapılacak?

• Ali'nin ekibe duyduğu güvensizlik ve öfkenin geleceği.

• Mesut'un, Ali'yi sakinleştirme ve ekibi birleştirme çabaları.

• Bomba tehlikesi altındaki görev, çatlağın üstesinden gelebilecek mi?

GEÇTİĞİMİZ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali Cevher'in elinden kurtulur. Cevher yanına sadık adamı genç Balaban'ı alarak peşine düşer. Barış ekipte kalıp kalmama konusunda kararını vermiştir ve bunu Rıza'yla konuşur.

Ali için endişelenen Pınar çocukları da alarak İstanbul'a gelir. Ancak Ali'nin beklenmedik hamlesi tüm ekibi teyakkuza geçirecektir.

ARKA SOKAKLAR CANLI İZLEME SEÇENEKLERİ

Arka Sokaklar'ın yeni bölümleri, her hafta kendi yayın günü ve saatinde Kanal D ekranlarında canlı olarak izlenebilmektedir.

DİZİNİN KONUSU

Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'de görev yapan polis ekibinin hem görevleri sırasında yaşadıklarını hem de özel hayatlarını konu edinir.

• Her bölümde cinayet, gasp, uyuşturucu ve organize suç dosyaları ele alınır.

• Aksiyon dolu operasyonlar, kovalamacalar ve çatışmalar dizinin temposunu belirler.

• Gerilim, dram ve yer yer mizah iç içe sunulur.

• Rıza Baba liderliğindeki ekip, adalet, sadakat ve dayanışmayı ön planda tutar.

• Karakterlerin aşkları, kayıpları ve kişisel çatışmaları hikâyeye duygusal derinlik katar.

OYUNCU KADROSU

• Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)

• Şevket Çoruh — Mesut Güneri

• Özgür Ozan — Hüsnü Çoban

• Ozan Çobanoğlu — Hakan Çınar

• Oya Okar — Selin Güneri

• Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı

• Burak Satıbol — Zeki Çevik

• Özlem Çınar — Aylin Aydın

• İlker İnanoğlu — Engin Balkan

• Gaye Gürsel — Esra