Arka Sokaklar canlı izle! Kanal D Arka Sokaklar 636. yeni bölüm canlı izle! Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak?

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ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 636. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Ekip uyuşturucu baronu Kadem'e uyarı niteliğinde bir hamlede bulunuyor!

Uyuşturucu baronu Kadem, tekrar eski gücüne kavuşmaya başlamıştır. Bunun farkında olan ekibimiz ona kötü bir sürpriz hazırlar. Kadem'in iki bavul uyuşturucusunu gözleri önünde patlatarak büyük bir hamlede bulunur. Kadem ise, bu hamleye karşı Rıza Babayı sokaklarda yaşanacak kaos için uyarır.

Arka Sokaklar yeni bölümüyle 4 Kasım Cuma 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

28 Ekim 2022 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 635. Bölümünde ekip, uyuşturucu baronu Kadem ile ilgili büyük sıkıntılar yaşıyor!

Uyuşturucu baronu Kadem'in başı ekibimiz yüzünden derttedir. Eline geçen ilk fırsatta piyasayı yeniden ele geçirmeye çalışır.

Amina, kardeşi Asaf tarafından hiç beklenmedik bir olayla karşılaşacaktır.

Murat, kumar borcu yüzünden çocuğu Timuçin'i tehlikeye atar. Ekibimiz Timuçin'i kurtarmak için var güçleriyle çalışacaktır.

Merve'nin başına gelen kötü olaylar abisi Doğan'ı harekete geçirir. Doğan kardeşinin intikamını almaya çalışır.

Yavuz'un geçmişi peşini bırakmaz. Bu durum onun ekipteki görevini sorgulamasına neden olacaktır.

Arka Sokaklar aksiyon dolu bölümleriyle cuma akşamları saat 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arka Sokaklar bu akşam 4 Kasım Cuma günü saat 20:00 'da Kanal D'de başlayacaktır.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Zafer Ergin (Rıza Baba ), Şevket Çoruh (Mesut ), Özgür Ozan (Hüsnü Çoban), Müge Boz (Ece), Can Nergiz (Onur), Alp Korkmaz (Ali), Beril Kayar (Deniz), Figen Evren (Suat),Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Can Başak (Arif Müdür), Tunç Oğuz (Arda), Buse Varol (Yasemin), Yüsra Geyik (Zeliha), Manolya Aşık (Şule), Onur Bay (Tekin), Furkan Göksel (Metin), Kerimhan Duman (Tunç), Balım Gaye Bayrak (Ceren), Seda Kement (Feray), Esin Karakaya (Neriman), Tolga Yavuz (Dr.Eren), Efe Aydın (Fatih), Garip Kont