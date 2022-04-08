Arka Sokaklar canlı izle! Kanal D Arka Sokaklar 622. yeni bölüm canlı izle! Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak?

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ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 622. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Poyraz olayı ekibi zora sokuyor!

Mesut'un, seri katil Poyraz için düşündükleri ters tepince savcılık harekete geçiyor. Mesut ve Cemal, savcı soruşturması ile karşı karşıya kalıyor. Hastanedeki Mazlum'dan ise, üzücü bir haber geliyor.

Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

1 Nisan 2022 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 621. Bölümünde Mesut'un, kişisel aldığı kararları ekibi ve sevdiklerini zor duruma sokuyor!

Savcı Yavuz, hastaneye kaldırılan Poyraz'ın uyanmasını bekler. Yaşananlardan dolayı Mesut'u suçlamaktadır. Poyraz'ı vuran silahın balistik kaydına ulaşmak ve neler yaşandığını çözmek için uğraşır. Bu sırada hastaneden gelen bir haber ekibimizi alarma geçirecektir.

Mesut'a istediği parayı veren Seyit, karşılığında bir iyilik ister. Mesut'un bu iyiliği yapmaması Seyit'i çıldırtır. Seyit, Mesut'un etrafındakilere zarar vermek için elinden geleni yapacaktır.

Emniyete doğru giden Hüsnü, aracının lastiği patlayınca kenara çekmek zorunda kalır. Bu sırada yolda büyük bir kaza yaşanır. Hüsnü, kurtardığı kişinin kim olduğunu öğrenince bir pişmanlık yaşayacaktır.

Arka Sokaklar aksiyon dolu yeni bölümleriyle cuma akşamları saat 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arka Sokaklar bu akşam 8 Nisan Cuma günü saat 20:00 'da Kanal D'de başlayacaktır.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Zafer Ergin (Rıza Baba ), Şevket Çoruh (Mesut ), Özgür Ozan (Hüsnü Çoban), Müge Boz (Ece), Can Nergiz (Onur), Alp Korkmaz (Ali), Beril Kayar (Deniz), Figen Evren (Suat),Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Can Başak (Arif Müdür), Tunç Oğuz (Arda), Buse Varol (Yasemin), Yüsra Geyik (Zeliha), Manolya Aşık (Şule), Onur Bay (Tekin), Furkan Göksel (Metin), Kerimhan Duman (Tunç), Balım Gaye Bayrak (Ceren), Seda Kement (Feray), Esin Karakaya (Neriman), Tolga Yavuz (Dr.Eren), Efe Aydın (Fatih), Garip Kont

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