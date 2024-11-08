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Arka Sokaklar CANLI izle! 8 Kasım Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

Arka Sokaklar CANLI izle! 8 Kasım Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!
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Başladığı günden itibaren fenomenleşen efsane dizi Arka Sokaklar geri döndü. Arka Sokaklar kendi gününde, kendi saatinde sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar CANLI izleme linki var mı? KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, yeni sezona başladı. Sevilen dizi 8 Kasım Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana geliyor. Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Arka Sokaklar CANLI izle!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar'ın 688. Bölümünde insan avı üzerine bahis düzenleyen bir çetenin hedefi polis memurları oldu! Polis memurlarına yapılan saldırıların son dönemlerde artış göstermesi ekibimizin dikkatini çeker. Bir hacker yardımıyla bu konuyla ilgili bağlantıları araştırırlar. Olayların arkasında yatan gerçek ise kan dondurucudur. Gülo'nun Candan'ın himayesinde olması Urfa'daki babasının canını sıkar. Ama Candan Gülo'dan vazgeçmeyecektir. Nazike gaspa uğrayan yaşlı bir adama yardım etmek ister. Ancak gaspçı Nazike'nin başına bela olur. Hakan'ın Rıza babayla tayin konusunu konuşması Aylin'i rahatsız eder. Bir operasyonda Aylin'in başına gelenler onu uzun süre içinden çıkamayacağı bir duruma sürükleyecektir.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Rıza Baba ve ekip ağır eleştiride bulunuyor!

Rıza Baba ekibi toplamış, kötülüğün kol gezdiğini ve bu durum karşısında ne yapılacağı hakkında eleştiri dolu ve duygusal bir konuşma yapıyor!

ARKA SOKAKLAR CANLI İZLE

Arka Sokaklar'ı canlı olarak izlemek için tıklayınız

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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