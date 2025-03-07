Arka Sokaklar CANLI izle! 7 Mart Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm 704. BÖLÜM full HD canlı yayın izle!

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, 18'inci sezona başladı. Sevilen dizi 7 Mart Cuma akşamı 704'nci bölümüyle ekrana geliyor. Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Arka Sokaklar CANLI izle!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Allah yardımcımız olsun!"

Emniyete yerleştirilen bomba bütün ekibi alarma geçiriyor! Rıza Baba bütün ekibi gönderip kendini feda mı edecek?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Küçük Egemen'e gittiği doktor tarafından "Çoklu Kişilik Bozukluğu" teşhisi konur. Bu teşhis ve uygulanan tedavi yöntemleri ise Egemen'in ailesini dağıtmaya yöneliktir. Ekip tüm bunları bir cinayet bağlantısı aracılığıyla çözer. Diğer yandan artık dul olan Nazike'nin hiç beklemediği bir misafiri gelecektir. Rahmetli Süleyman beyin yeğeni Pelin tüm dengeleri değiştirecektir. Genç aşık Tunç ise tam Gülo'ya evlenme teklif edecekken aldığı haberle sarsılır.

ARKA SOKAKLAR CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Arka Sokaklar dizisini Kanal D ekranlarından izleyebilirsiniz.