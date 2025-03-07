ABD basını: Trump, İran'dan müzakere talebinde bulundu

Hamaney'e mektup gönderdi: Anlaşalım
Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni

Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni
Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler

71 kişiye mezar olan şehirden gelen son görüntüler dehşete düşürdü
Kamu davası açıldı! TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor

Kamu davası açıldı! TÜSİAD başkanları hapis yatabilir

Arka Sokaklar CANLI izle! 7 Mart Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm 704. BÖLÜM full HD canlı yayın izle!

Arka Sokaklar CANLI izle! 7 Mart Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm 704. BÖLÜM full HD canlı yayın izle!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başladığı günden itibaren fenomenleşen efsane dizi Arka Sokaklar geri döndü. Arka Sokaklar kendi gününde, kendi saatinde sevenlerinin karşısına çıkıyor. Peki, Arka Sokaklar CANLI izleme linki var mı? KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, 18'inci sezona başladı. Sevilen dizi 7 Mart Cuma akşamı 704'nci bölümüyle ekrana geliyor. Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Arka Sokaklar CANLI izle!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Allah yardımcımız olsun!"

Emniyete yerleştirilen bomba bütün ekibi alarma geçiriyor! Rıza Baba bütün ekibi gönderip kendini feda mı edecek?

Arka Sokaklar CANLI izle! 7 Mart Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm 704. BÖLÜM full HD canlı yayın izle!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Küçük Egemen'e gittiği doktor tarafından "Çoklu Kişilik Bozukluğu" teşhisi konur. Bu teşhis ve uygulanan tedavi yöntemleri ise Egemen'in ailesini dağıtmaya yöneliktir. Ekip tüm bunları bir cinayet bağlantısı aracılığıyla çözer. Diğer yandan artık dul olan Nazike'nin hiç beklemediği bir misafiri gelecektir. Rahmetli Süleyman beyin yeğeni Pelin tüm dengeleri değiştirecektir. Genç aşık Tunç ise tam Gülo'ya evlenme teklif edecekken aldığı haberle sarsılır.

ARKA SOKAKLAR CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Arka Sokaklar dizisini Kanal D ekranlarından izleyebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Yanı başımızda büyük çatışma! En az 70 kişi öldü, sokaklar kapatıldı
img

İsrail'den Türkiye'ye karşı hain plan! 1 milyar dolar harcadılar
img

Kendisine seslenen taraftara verdiği yanıt olay oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı! Halk kapmak için birbiriyle yarıştı

Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı
Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi

Canlı yayında aldığı haber sonrası yüzü şekilden şekile girdi
Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti

Minibüste yaşayan adama kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti
Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan'a girdi

Yüzlerce Yahudi ordu korumasında ülkeye girdi
Süper Lig devinin stadyumunda korkutan görüntüler

Süper Lig devinin stadyumunda korkutan görüntüler
Kadın konuğundan Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?

Kadın konuktan şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.