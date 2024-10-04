Arka Sokaklar CANLI izle! 4 Ekim Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, yeni sezona başladı. Sevilen dizi 4 Ekim Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana geliyor. Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Arka Sokaklar CANLI izle!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Başhekim Dr. Faruk'un bir cinayete kurban gitmesi dikkatleri şüpheli bir göçmene çevirecektir. Mahalle halkı doktor katili olduğunu düşündükleri göçmeni linç etmeye kalkışır. Bu esnada cinayette kullanılan bıçağı inceleyen Adli Tıp, soruşturmaya farklı bir boyut kazandıracaktır. Nazike Şule'nin polis olmak için sınava girdiğini öğrenir. Şule ise babasının bu durumu öğrenmesinden çok korkmaktadır. Nükhet Kaan'ı İzmir'e götürmek ister. Ama Hakan buna hazır değildir. Çebi Zeki'yi pis işlerine alet etmek istemektedir. Zeki'nin ise başka şansı yoktur. Selin son zamanlarda kendini çok yormuştur ve hamileliğine dikkat etmesi gerekmektedir.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mesut yaralanıyor mu?

Candan Müdür ile Mesut arasındaki gerilim devam eder. Mesut bu konuyu artık Rıza Baba'ya taşımaya karar verir.

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