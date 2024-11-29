Arka Sokaklar CANLI izle! 29 Kasım Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her Cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, yeni sezona başladı. Sevilen dizi 29 Kasım Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana geliyor. Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Arka Sokaklar CANLI izle!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar'ın 690. bölümünde Aylin ile Hakan yolun sonuna geliyor!

Selin ile Mesut, küçük Alican'ın kaybıyla derinden yaralanır. Aylin ve Hakan kendilerini şantajla tehdit eden Pelin'e karşı tehlikeli bir oyun oynar. Nazike evde çocuk bakmaya başlamıştır. Olaylar kontrolden çıkınca Hüsnü'nün tepkisi gecikmez.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Rıza Baba makamından kovdu! "Gidin, yoksa kötü olacak!" Öldürülen küçük kızın gerçek katillerini ortaya çıkarmak isteyen ekibin önüne birçok engel çıkıyor. Rıza Baba ve Candan Müdür ise olayın üstünü kapatmaya çalışan kişilere gereken cevabı veriyor!

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