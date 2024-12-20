Arka Sokaklar CANLI izle! 20 Aralık Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, yeni sezona başladı. Sevilen dizi 20 Aralık Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana geliyor. Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Arka Sokaklar CANLI izle!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar'ın 694. bölümünde ekip, terörle mücadelede operasyonun en ön safında yer alıyor!

İstihbaratın uzun süredir takibinde olduğu terör hücresi, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirilir. Örgüt evinden çıkan dokümanlar Savunma Sanayi'nin gözbebeği firmalarından birinin hedef alınacağı şüphesini doğurmuştur. Jandarma ve emniyetin ortak operasyonuyla bu saldırının önüne geçebilmek için zamana karşı bir yarış başlar. Ekibimiz de terörle mücadele tecrübesiyle bu operasyonun en ön safında yer alır."Devlet intikam almaz, ama ödeşmek adettendir."

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Bu işte kural bellidir: Sokakları kaybeden memleketi de kaybeder!"

Rıza Baba, ekibi sınırda olduklarına dair uyarır. Selin, ekiple birlikte gittiği baskından eli boş dönerken Candan Müdür içeriden sızıntı olabileceğiyle alakalı şüpheye düşer...

ARKA SOKAKLAR CANLI İZLE

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