Arka Sokaklar CANLI izle! 18 Aralık Pazartesi KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

Başladığı günden itibaren fenomenleşen efsane dizi Arka Sokaklar geri döndü. Arka Sokaklar kendi gününde, kendi saatinde sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar CANLI izleme linki var mı? KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, 18'inci sezona başladı. Sevilen dizi 18 Aralık Pazartesi akşamı 655'inci bölümüyle ekrana geliyor. Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Arka Sokaklar CANLI izle!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Serdar'ın öldürülmesi başta Aylin olmak üzere Rıza Baba ve ekibini çok üzüyor. Öte yandan Komiser Mehmet pusuya düşürülüyor. Tüm bunlar yaşanırken Komiser Seval ekibe dahil oluyor.

Tüm bunlar yaşanırken Sadullah, Rıza Baba ve Ekibi Ünal konusunda uyarıyor ve asıl düşman hakkında bilgiler veriyor. Peki, Rıza Baba ve ekip, Mehmet'i durdurabilecek mi?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rıza Baba ve ekip örgütü çökertmek için büyük uğraş verir. Bir yandan örgüt ile bir yandan Komiser Mehmet'le uğraşan Rıza Baba ve ekip bir şok daha yaşar. Evlenmek üzere olan Aylin'e Serdar'ın öldüğü haberi verilir ve Aylin yıkılır!