Üye Girişi
Haberler

Arka Sokaklar CANLI izle! 18 Aralık Pazartesi KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

Güncelleme:
Abone Ol

Başladığı günden itibaren fenomenleşen efsane dizi Arka Sokaklar geri döndü. Arka Sokaklar kendi gününde, kendi saatinde sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar CANLI izleme linki var mı? KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, 18'inci sezona başladı. Sevilen dizi 18 Aralık Pazartesi akşamı 655'inci bölümüyle ekrana geliyor. Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Arka Sokaklar CANLI izle!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Serdar'ın öldürülmesi başta Aylin olmak üzere Rıza Baba ve ekibini çok üzüyor. Öte yandan Komiser Mehmet pusuya düşürülüyor. Tüm bunlar yaşanırken Komiser Seval ekibe dahil oluyor.

Arka Sokaklar CANLI izle! KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

Tüm bunlar yaşanırken Sadullah, Rıza Baba ve Ekibi Ünal konusunda uyarıyor ve asıl düşman hakkında bilgiler veriyor. Peki, Rıza Baba ve ekip, Mehmet'i durdurabilecek mi?

Arka Sokaklar CANLI izle! KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rıza Baba ve ekip örgütü çökertmek için büyük uğraş verir. Bir yandan örgüt ile bir yandan Komiser Mehmet'le uğraşan Rıza Baba ve ekip bir şok daha yaşar. Evlenmek üzere olan Aylin'e Serdar'ın öldüğü haberi verilir ve Aylin yıkılır!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Arka Sokaklar Kanal D Aralık Haberler

Bakmadan Geçme

Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmeleri! 2023-2024 sezonu Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi sonuçları ne oldu? MasterChef Dilara elendi mi? MasterChef Dilara neden yok? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 18 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Kızıl Goncalar canlı izle! Fox TV Kızıl Goncalar 1. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Kızıl Goncalar yeni KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 18 Aralık Konya su kesintisi listesi! Arka Sokaklar CANLI izle! 18 Aralık Pazartesi KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Arka Sokaklar günü mü değişti? Arka Sokaklar artık Cuma günü değil mi? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 18 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 18 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 18 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 18 Aralık Ankara su kesintisi listesi! 18 Aralık 2023 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title