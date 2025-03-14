Arka Sokaklar CANLI izle! 14 Mart Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm 705. BÖLÜM full HD canlı yayın izle!

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, 18'inci sezona başladı. Sevilen dizi 14 Mart Cuma akşamı 705'nci bölümüyle ekrana geliyor. Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Arka Sokaklar CANLI izle!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İngiltere Savunma Bakanlığı Müsteşarı Andrew'ün İstanbul'da verdiği bir panel esnasında kaçırılması ekibimizi harekete geçirir. Bu diplomatik operasyonda teröristleri adım adım takip eden ekibimiz rehin alınan müsteşarı kurtarmak için ellerinden geleni yapacaktır. Ama teröristler şehrin farkı yerlerinde hazırladıkları bomba düzenekleriyle ortalığı kana bulamaya kararlıdır.

ARKA SOKAKLAR CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Arka Sokaklar dizisini Kanal D ekranlarından izleyebilirsiniz.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şule-Melih aşkı Hüsnü Çoban'ın kulağına gidiyor! Nazike ve Metin mirası alabilmek için tefeciye borçlanmayı bile göze almışken Hüsnü'ye yakalanırlar. Diğer yandan Hüsnü, Şule ile Melih arasında yaşananları fark etmeye mi başlayacak? İkili arasındaki aşk henüz başlamadan Hüsnü Çoban'ın engeline mi takılacak?