Arka Sokaklar CANLI izle! 14 Haziran Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! #128250

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, 18'inci sezona başladı. Sevilen dizi 14 Haziran Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana geliyor. Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Arka Sokaklar CANLI izle!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?





Hüsnü, Arif Müdür'ü vurdu mu? Arif Müdür, yemeğe gittiği restoranda vurulur. Ateş alan silahın sahibinin Hüsnü olduğu anlaşılır. Hüsnü'nün böyle bişey yaptığına inanmak istemeyen Rıza Baba ve ekip olayın arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmaya çalışır. Hüsnü, kızının intikamını almak ve temize çıkmak için Tevfik'i ve örgütü bitirmeyi kafasına koyar.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Örgüt, Rıza Baba ve ekibin işini zorlaştırmak için uğraşır. Emniyetin içindeki köstebek ekibi sabote etmeye çalışır. Mesut köstebeği fark eder ve dersini verir. Rıza Baba ve ekip Hüsnü'nün peşine düşer. Tüm bunlar yaşanırken Rıza Baba, Arif Müdür'ün kasetinin örgütün elinde olduğunu öğrenir ve şok olur. Peki Hüsnü'yle, Şule'ye ne oldu? Hüsnü öldü mü? Şule intihar edecek mi?

ARKA SOKAKLAR CANLI İZLE

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