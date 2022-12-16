Türkiye'nin en uzun soluklu dizilerinden biri olma unvanını elinde bulunduran Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün neden yayınlanmadığı merak konusu oldu. Kanal D ekranlarında dizinin yeni bölümünü göremeyen izleyiciler, Arka Sokaklar neden yok? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Arka Sokaklar bugün yok mu, neden yok? Arka Sokaklar niye yok? Arka Sokaklar neden ara verdi? İşte detaylar...

Arka Sokaklar neden yok? Kanal D ekranlarının uzun zamandır sevilen dizisi güçlü oyuncu kadrosuyla Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığı merak edilenler arasında yer alıyor. Arka Sokaklar dizisinin neden yayın akışında yer almadığı merak konusu oldu. Dizinin sevenleri tarafından "Arka Sokaklar niye yok?" sorusu araştırılmakta. Peki, Arka Sokaklar bugün yok mu, neden yok? Arka Sokaklar niye yok? Arka Sokaklar neden ara verdi? Detaylar haberimizde...

ARKA SOKAKLAR DİZİSİ KONUSU NE?

Dizide, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceraları anlatılmaktadır. Ekip, görevleri sırasında değişik ve çeşitli insan hikâyeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikâyelere, meslek yıllarının tecrübesi ve babalığıyla yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren İstanbul Emniyet Müdürü Rıza Baba olur.

ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK?

Dizi normalde her hafta Cuma günü ekranlara geliyordu. Fakat bugün 9 Aralık 2022 Cuma günü Kanal D yayın akışında yer almadı. Dizinin 45 gün sağlık arası yaptığı söyleniyor.

ARKA SOKAKLAR NEDEN ARA VERDİ?

Çekimlerine 45 gün ara verilen Kanal D'nin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'la ilgili kanaldan resmi açıklama geldi. Dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu'nun sağlık problemi olduğunu belirten Kanal D, "Arka Sokaklar, yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile bir süre sağlık arasına giriyor" dedi.

Açıklamada yapımcı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle çekimlere ara verildiği belirtilerek, "Arka Sokaklar, yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile bir süre sağlık arasına giriyor. Yapımını Erler Film'in üstlendiği, 17 sezondur ekrana gelen efsane dizi Arka Sokaklar 18 Kasım Cuma akşamı 638.bölümüyle izleyici ile buluşup, ardından bir süre sağlık arası verecek. Kanal D ailesi olarak Sayın Türker İnanoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi sunar, kendisine acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.