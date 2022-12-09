Ekranların sevilen dizisi, Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün bu hafta ekranlarda yer alıp, almayacağı merak konusu oluyor. Bu nedenle Arka Sokaklar bugün yeni bölüm yayınlanacak mı? Sorusu sıklıkl araştırılıyor. Peki, Arka Sokaklar bugün yeni bölüm yayınlanacak mı? Bugün Arka Sokaklar yayınlanacak mı?

Erler Film imzalı, ilk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul ve Metin Arslan'ın yazdığı polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Peki, Arka Sokaklar bugün yeni bölüm yayınlanacak mı? Bugün Arka Sokaklar yayınlanacak mı?

ARKA SOKAKLAR BUGÜN YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

Bugün ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar, yayınlanmayacak. Kanal D ekranlarında bugün Arka Sokaklar dizisi yerine, Örümcek Adam 2 ve Örümcek Adam 3 filmi yer alacak.

ARKA SOKAKLAR KONUSU NE?

Dizide, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceraları anlatılmaktadır. Ekip, görevleri sırasında değişik ve çeşitli insan hikâyeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikâyelere, meslek yıllarının tecrübesi ve babalığıyla yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren İstanbul Emniyet Müdürü Rıza Baba olur.