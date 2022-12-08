Arka Sokaklar bu hafta yok mu, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölümü ne zaman?

Türk televizyon tarihine damgasını vurummuş uzun soluklu polisiye akson dizisi Arka sokaklar. Geçtiniz haftalar dizi yapımcısının sağlık nedeniyle çekimlerine ara vermişti. Dizinin seyircileri Arka sokaklar dizisinin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Arka sokaklar bu hafta yok mu? Arka sokalar neden yok? Arka sokalar yeni bölümlüleri ne zaman yayınlanacak? Sorularının yanıtını araştırıyor. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olan ve yıllarca Cuma akşamları kanal D ekranlarında milyonları ekranakilitleyen dizinin yerine bu akşam Örümcek Adam 3 isimli yabancı sinema filmi yayınlanıyor. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar bugün yayın akışında yer almıyor. Peki, Arka Sokaklar neden yok? Arka Sokaklar yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? Arka Sokaklar bu hafta yok mu? Arka Sokaklar final mi yapacak? Detaylar haberimizde...

ARKA SOKAKLAR BU HAFTA YOK MU?

Arka Sokaklar, 9 Aralık Cuma Kanal D yayın akışında yer almadı. Dizi bu hafta yeni bölümü ile ekranlara gelmeyecek.

ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK?

İlker İnanoğlu, Arka Sokaklar ile ilgili açıklama yaptı. İnanoğlu; "Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz" dedi.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Arka Sokaklar yeni bölümü ile bu hafta ekranlara gelmeyecek. Önümüzdeki haftalarda yeni bölümü ile ekranlara gelmesi bekleniyor. Yayın tarihi belli olunca habere eklenecek.

ARKA SOKAKLAR FİNAL Mİ YAPACAK?

Bu gelişme sonrası Türk dizi tarihinin en uzun soluklu yapımlarından olan Arka Sokaklar'ın final yapacağı iddiaları ortaya atıldı. Söz konusu iddiaların ardından kanaldan konuya ilişkin resmi açıklama geldi. Kanaldan yapılan açıklamaya göre Arka Sokaklar dizisi, yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile bir süre sağlık arasına giriyor. Yapımını Erler Film'in üstlendiği dizi, 18 Kasım Cuma akşamı 638. bölümüyle izleyici ile buluşup ardından bir süre sağlık arası verecek.

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