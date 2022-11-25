Arka Sokaklar bu akşam yok mu, yeni bölüm bugün yayınlanacak mı?

Her hafta cuma akşamları yeni bölümü ile Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan Arka Sokaklar'un bu akşam yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanamayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar bu akşam yok mu, yeni bölüm bugün yayınlanacak mı?