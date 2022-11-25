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Arka Sokaklar bu akşam yok mu, yeni bölüm bugün yayınlanacak mı?

Gündem Haberleri

Arka Sokaklar bu akşam yok mu, yeni bölüm bugün yayınlanacak mı?

Her hafta cuma akşamları yeni bölümü ile Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan Arka Sokaklar'un bu akşam yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanamayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar bu akşam yok mu, yeni bölüm bugün yayınlanacak mı?

Uzun yıllardır Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar, 25 Kasım Kanal D yayın akışında Arka Sokaklar'ın yeni bölümü yer almadı. Peki, yeni bölüm bugün yayınlanacak mı? Arka Sokaklar bu akşam yok mu?

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM YOK MU?

Arka Sokaklar, 638. bölüm sonrası 45 günlük araya gireceğinin açıkladı.

ARKA SOKAKLAR KONUSU

Rıza Soylu (Rıza Baba) ve birbirinden yetenekli ekibi asayiş büronun fişek ekibidir. Arka Sokaklar dizisinde bu ekibin İstanbul sokaklarında suçluların peşinden koşarken karşılaştığı sıra dışı maceralar, suçlularla giriştikleri zorlu mücadeleler ve aile yaşamları anlatılmakta.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Arka Sokaklar Gündem Haberler

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