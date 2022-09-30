Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar 17. sezonu ile yakında başlayacak. İzleyiciler Cuma günü yayınlanan dizi için, Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 30 Eylül Cuma Arka Sokaklar yeni sezon neden başlamadı? Arka Sokaklar 17. sezon ne zaman başlayacak? araştırması yapıyor. Peki, Arka Sokaklar yeni bölümü bugün niye yok? Arka Sokaklar final mi oldu, devam etmeyecek mi, yeni sezonu yok mu? İşte detaylar...

Arka Sokaklar, Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayımlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un yazdığı, polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Arka Sokaklar akşam var mı, yok mu, neden yok? 30 Eylül Cuma Arka Sokaklar yeni sezon neden başlamadı? Arka Sokaklar 17.sezon ne zaman başlayacak?

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin 17. sezonu (yeni sezonu) 14 Ekim Cuma 2022 tarihinde başlayacak.

ARKA SOKAKLAR 17. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar 17. sezon fragmanı yayınlandı.

ARKA SOKAKLAR 17. SEZON FRAGMANI İZLE!

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Arka Sokaklar yeni sezonu henüz başlamadığı için bugün ekranlara gelmeyecek. Arka Sokaklar yeni sezonuyla 14 Ekim 2022 Cuma günü Kanal D'de ekranlara gelecek.

ARKA SOKAKLAR KONUSU NE?

Dizide, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceraları anlatılmaktadır. Ekip, görevleri sırasında değişik ve çeşitli insan hikâyeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikâyelere, meslek yıllarının tecrübesi ve babalığıyla yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren İstanbul Emniyet Müdürü Rıza Baba olur.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI

Ana karakterler

Rıza Soylu (Zafer Ergin): 4. Sınıf Emniyet Müdürü'dür. Asayiş Özel Ekip'in kurucusudur.

Hüsnü Çoban (Özgür Ozan): Ekibe ilk dâhil olanlardandır. Başkomiserdir.

Engin Balkan (İlker İnanoğlu): 3. Sınıf Emniyet Müdürü'dür.

Selin Demirci (Oya Okar): Daha önce TEM Şube'de çalışmış bir komiserdir.

Hakan Çınar (Ozan Çobanoğlu): Daha önce TEM Şube'de çalışmış bir komiserdir.

Arda Atik (Tunç Oğuz): Komiser yardımcısıdır.

Emre Gürbüz (Oğuz Peçe): Komiser yardımcısıdır.

Alper Gündüz (Ali Haydar Çataltepe): Ekibe torpilli olarak gelen polis memurudur.

Ayşe Arıcan (Cansın Çekili): Komiserdir.

Yavuz Aslan (Batuhan Ekşi): Komiserdir.

Nurcan (Sebahat Kumaş): Komiser yardımcısıdır.

Yardımcı karakterler