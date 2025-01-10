Arka Sokaklar bu akşam var mı? Arka Sokaklar 696. bölüm izle! Arka Sokaklar son bölüm neler oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisi seyirciden tam not almayı başardı. Arka Sokaklar 696. bölüm full HD izle ve Arka Sokaklar full HD bölüm izleme linkini araştıran seyirci, Arka Sokaklar 696. bölüm tek parça izle ve Arka Sokaklar full HD bölüm izle diye araştırıyor. Arka Sokaklar son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI?

Arka Sokaklar 696. bölümü, 10 Ocak 2025 Cuma akşamı izleyicisiyle buluşacak. Merakla beklenen yeni bölüm, saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM NELER OLDU?

Yasa dışı bahis çetesinin elebaşı Bedo, gençleri çeteye dahil ederek illegal işlerinde kullanmaktadır. Bedo rakibi Ilgaz'ın restoranına bir saldırı planlar. Bu görev gençlerden Kartal ve Mehmet'e verilir. Restoranda yaşanan kaosta masum insanlar hayatını kaybedince bu bir kırılma noktası olarak çete içinde gerilime neden olacaktır. Ekibimiz Ilgaz'ı hedef alarak suç örgütleri arasındaki bağlantıları çözmeye ve gençleri korumaya çalışacaktır.

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