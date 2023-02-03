Ekranların sevilen uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar bitti mi? Merak ediliyor. Bir süredir izleyicisi ile buluşmayan filmin neden yayınlanmadığı merak konusu oluyor ve izleyiciler Arka Sokaklar bitti mi? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Arka Sokaklar bitti mi? Arka Sokaklar neden yayınlanmıyor, final mi verdi?

Arka Sokaklar bitti mi? Sorusu, dizinin izleyicileri başta olmak üzere birçok vatandaş tarafından merak edilmekte ve özellikle cuma günleri sıklıkla araştırılmaktadır. Ekranlara gelmeyen filmin neden yayınlanmadığına dair duyulan iddialar, Arka Sokaklar bitti mi? Arka Sokaklar neden yayınlanmıyor, final mi verdi? Sorularının araştırılmasına sebep oluyor. Peki, Arka Sokaklar bitti mi? Arka Sokaklar neden yayınlanmıyor, final mi verdi?

ARKA SOKAKLAR BİTTİ Mİ?

Konu hakkında resmi bir açıklama henüz gerçekleştirilmemiş olsa da Zafer Ergin, geçtiğimiz hafta Nişantaşı'nda görüntülendi. Oyuncu, geçtiğimiz eylül ayında 17'nci sezonuyla izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar dizisinin sona erdiğini söyledi. Projede Rıza Baba karakteriyle fenomen olan Ergin, şunları söyledi: "Dizinin bir anda bitmesi bizi üzdü ve şaşırttı. Keşke Türker İnanoğlu, hasta olmasaydı, devam etseydik. O da sonuçta yapımcı, kendince bir takım şeyler gördü herhalde, devam etmedi. Hayatımda ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Final yapmadan, şak diye bitti." Şeklinde açıklamalarda bulundu.

ARKA SOKAKLAR FİNAL YAPACAK MI?

"Instagram'dan 'Sizi özledik' ve 'Ne zaman başlayacaksınız?' diye mesajlar geliyor. Bizim oyuncu olarak insana ve seyirciye saygımız var. Bize de, 'Kusura bakmayın şunun için bitti' demeleri lazımdı. Ayıptır. Finalin başka havası vardır. Arkadaşlar, 'Para almadan final bölümü' çekelim diyorlar." Ergin, "Tekrardan devam eder mi?" sorusuna, "Sizin gibi ben de merak ediyorum" yanıtını verdi.