Arka Sokaklar Ateş Ediyor

Bu Sezon Aksiyon Sahneleri Çok Konuşulacak

Türk dizileri deyince ilk akla gelen efsaneler arasında yer alan Arka Sokaklar, 19. sezonuyla Kanal D ekranlarına gelmeye hazırlanıyor. İzleyicinin de merakla beklediği diziden yeni bir tanıtım filmi geldi. Aksiyon sahneleri ve hızlı kamera teknikleriyle dikkat çeken fragman, birçok yeniliğin de işaret fişeğini ateşledi.

Özel Tanıtıma Özel Çalışma

Arka Sokaklar'ın ikinci tanıtım filmi, İstanbul Kartal'da çekildi. Hareketli sahneleri ile ilgi gören filmin çekimlerinde özel kameralar ve özel efektler kullanıldı. Yüksek hızda ve kalitede kamera tekniklerine yer verilen fragman, yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kullanıcılar, "Tarihin en iyi sezonu geliyor." yorumunda hem fikir olurken "19. sezon bomba gibi olacak." değerlendirmeleri yapıldı.

Ekip Tamam! Başlıyoruz

Arka Sokaklar'ın, yayınlanan tanıtım filminde yenilenen oyuncu kadrosu da görücüye çıktı. Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Özlem Çınar, Burak Satıbol gibi isimler göz doldurdu. " Arka Sokaklar, yeni sezonu ile yakında Kanal D'de" sloganı ile kapanış yapan fragmanın sonunda dizinin yeni logosu yer aldı.

Seyirciyi Şaşırtacak

Türker İnanoğlu'nun imzasını taşıyan, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği Arka Sokaklar'ın yönetmenliğini Baran Özçaylan üstleniyor. Başarılı rejisör Orhan Oğuz'dan bayrağı devralan Özçaylan, tıpkı tanıtım filmlerinde olduğu gibi yeni bölümlerde de seyirciyi şaşırtmaya hazırlanıyor.

Arka Sokaklar, yeni sezonda da cuma akşamları Kanal D'de ekrana gelmeye devam edecek.