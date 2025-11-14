Haberler

Arka Sokaklar 728. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar 728. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk televizyonunun en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar, yeni bölümüyle yine izleyicileri ekran başına toplamaya hazırlanıyor. Her hafta aynı gün ve saatte yayınlanan dizi için geri sayım sürerken, yapım ekibinin paylaşımları heyecanı giderek artırıyor. Peki, dizinin 728. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu mu?

D Media imzasıyla yıllardır kesintisiz olarak ekrana gelen Arka Sokaklar, 19. sezonuna tüm temposuyla devam ediyor. Her Cuma akşamı seyirci karşısına çıkan yapım, bu hafta 719. bölümüyle yayınlanacak. Diziyi canlı ve yüksek görüntü kalitesinde izlemek isteyenler için yayın saatini kaçırmamak büyük önem taşıyor. Peki, Arka Sokaklar'ın 728. bölüm tanıtımı yayımlandı mı?

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

• Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)

• Şevket Çoruh — Mesut Güneri

• Özgür Ozan — Hüsnü Çoban

• Ozan Çobanoğlu — Hakan Çınar

• Oya Okar — Selin Güneri

• Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı

• Burak Satıbol — Zeki Çevik

• Özlem Çınar — Aylin Aydın

• İlker İnanoğlu — Engin Balkan

• Gaye Gürsel — Esra

Arka Sokaklar 728. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DİZİNİN HİKÂYESİ

Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube'de görev yapan özel bir polis ekibinin hem görev sırasında yaşadıkları zorlu mücadeleleri hem de kişisel hayatlarını konu alan uzun soluklu bir dizidir.

• Ekip; cinayet, uyuşturucu, kaçakçılık, gasp ve organize suç örgütleriyle mücadele eder.

• Her bölümde farklı bir suç vakası ele alınır ve çözüm süreci ekibin operasyonlarıyla izleyiciye aktarılır.

• Aksiyon dolu operasyon sahneleri, gerilim unsurlarıyla birleşerek temponun düşmemesini sağlar.

• Hikâyelerde dram ile mizah unsurları bir arada işlenir.

• Rıza Baba önderliğinde sadakat, adalet ve dayanışma ön planda tutulur.

• Karakterlerin aşkları, kayıpları ve kişisel çatışmaları dizinin duygusal yönünü güçlendirir.

Arka Sokaklar 728. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Hain bir saldırının hedefi olan Edanur'un trajik kaybı, hem ekibi hem de izleyenleri derinden etkiliyor. Yaşanan bu büyük acı, herkesin yüreğine ateş düşürüyor.

Cevher'in yeni hamlesi, masum çocukları kendi karanlık emelleri için kullanmak! Mesut başta olmak üzere tüm ekip, bu oyunu bozmak ve Cevher'i yakalamak için zamanla yarışıyor.

Ali'nin toparlanması için elinden gelen desteği vermeye kararlı olan Rıza Baba, buna rağmen son derece açık bir uyarıda bulunuyor:

"Artık kızımın kocası değilsin, bunu aklından çıkarmayacaksın."

Bu sözler Ali'nin iç dünyasını altüst ederken, akıllardaki soru büyüyor: Ali, Pınar'dan vazgeçebilecek mi?

İstanbul Boğazı'na karşı verdiği yalı pozlarıyla dikkat çeken Nazike, bu kez kendisini hangi olayların içinde bulacak? Tabii asıl merak edilen şey, bu durumun Hüsnü Çoban'ın başına hangi dertleri açacağı…

Arka Sokaklar 728. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GEÇEN BÖLÜMDE OLANLAR

Ali Cevher'in elinden kurtulur. Cevher yanına sadık adamı genç Balaban'ı alarak peşine düşer. Barış ekipte kalıp kalmama konusunda kararını vermiştir ve bunu Rıza'yla konuşur.

Ali için endişelenen Pınar çocukları da alarak İstanbul'a gelir. Ancak Ali'nin beklenmedik hamlesi tüm ekibi teyakkuza geçirecektir.

ARKA SOKAKLAR 728. BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar'ın 728. bölümüne ait fragman henüz izleyiciyle paylaşılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Liste açıklandı! WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak

WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak
Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor

Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!

Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı

Kumpir ve midyeden zehirlenen ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.