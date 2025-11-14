Arka Sokaklar 727. bölüm, SON BÖLÜM tek parça izleme linki var mı?

Yıllardır ekranda olan ve her sezon büyük ilgi gören yapım, bu hafta da heyecan dolu sahneleriyle izleyicisini bekliyor. Alışılmış günü ve saatinde ekranlara gelecek olan Arka Sokaklar, bu akşam da sevenlerini televizyon karşısına toplamaya hazırlanıyor. Peki, 727. bölüm için canlı yayın seçeneği mevcut mu? Ayrıca son bölümün tek parça izleme linki erişime açıldı mı?

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN HİKAYESİ

Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görev yapan özel bir polis ekibinin hem suçla mücadele süreçlerini hem de kişisel hayatlarında yaşadıkları zorlukları konu edinen uzun soluklu bir polisiye yapımdır.

• Ekip, tehlikeli suçlularla uğraşırken kendi özel hayatlarındaki sorunlarla da baş etmeye çalışır.

• Her bölümde cinayet, kaçakçılık, gasp, uyuşturucu ve organize suçlara dair dosyalar ekrana taşınır.

• Aksiyon sahneleri, operasyonlar ve kovalamacalar dizinin temposunu yükseltir.

• Dramatik olayların yanında yer yer mizahi sahnelerle denge kurulur.

• Rıza Baba (Rıza Soylu) önderliğindeki ekip, adalet, dayanışma ve sadakat duygularıyla hareket eder.

• Karakterlerin aşkları, trajedileri ve içsel çatışmaları dizinin duygusal yönünü ön plana çıkarır.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Hain bir saldırının hedefi olan Edanur'un trajik kaybı, hem ekibi hem de izleyenleri derinden etkiliyor. Yaşanan bu büyük acı, herkesin yüreğine ateş düşürüyor.

Cevher'in yeni hamlesi, masum çocukları kendi karanlık emelleri için kullanmak! Mesut başta olmak üzere tüm ekip, bu oyunu bozmak ve Cevher'i yakalamak için zamanla yarışıyor.

Ali'nin toparlanması için elinden gelen desteği vermeye kararlı olan Rıza Baba, buna rağmen son derece açık bir uyarıda bulunuyor:

"Artık kızımın kocası değilsin, bunu aklından çıkarmayacaksın."

Bu sözler Ali'nin iç dünyasını altüst ederken, akıllardaki soru büyüyor: Ali, Pınar'dan vazgeçebilecek mi?

İstanbul Boğazı'na karşı verdiği yalı pozlarıyla dikkat çeken Nazike, bu kez kendisini hangi olayların içinde bulacak? Tabii asıl merak edilen şey, bu durumun Hüsnü Çoban'ın başına hangi dertleri açacağı…

GEÇTİĞİMİZ BÖLÜMDE ÖNE ÇIKANLAR

Ali Cevher'in elinden kurtulur. Cevher yanına sadık adamı genç Balaban'ı alarak peşine düşer. Barış ekipte kalıp kalmama konusunda kararını vermiştir ve bunu Rıza'yla konuşur.

Ali için endişelenen Pınar çocukları da alarak İstanbul'a gelir. Ancak Ali'nin beklenmedik hamlesi tüm ekibi teyakkuza geçirecektir.

727. BÖLÜM İZLEME ALTERNATİFLERİ

Dizinin yeni bölümleri, yayınlandığı kanal üzerinden ve dijital mecralarda tek parça halinde takip edilebilmektedir.

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

• Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)

• Şevket Çoruh — Mesut Güneri

• Özgür Ozan — Hüsnü Çoban

• Ozan Çobanoğlu — Hakan Çınar

• Oya Okar — Selin Güneri

• Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı

• Burak Satıbol — Zeki Çevik

• Özlem Çınar — Aylin Aydın

• İlker İnanoğlu — Engin Balkan

• Gaye Gürsel — Esra