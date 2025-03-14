Arka Sokaklar 706. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Arka Sokaklar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Arka Sokaklar 706. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Arka Sokaklar 706. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Küçük Egemen'e gittiği doktor tarafından "Çoklu Kişilik Bozukluğu" teşhisi konur. Bu teşhis ve uygulanan tedavi yöntemleri ise Egemen'in ailesini dağıtmaya yöneliktir. Ekip tüm bunları bir cinayet bağlantısı aracılığıyla çözer. Diğer yandan artık dul olan Nazike'nin hiç beklemediği bir misafiri gelecektir. Rahmetli Süleyman beyin yeğeni Pelin tüm dengeleri değiştirecektir. Genç aşık Tunç ise tam Gülo'ya evlenme teklif edecekken aldığı haberle sarsılır.

ARKA SOKAKLAR 706. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar fragmanlarını Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Şule-Melih aşkı Hüsnü Çoban'ın kulağına gidiyor! Nazike ve Metin mirası alabilmek için tefeciye borçlanmayı bile göze almışken Hüsnü'ye yakalanırlar. Diğer yandan Hüsnü, Şule ile Melih arasında yaşananları fark etmeye mi başlayacak? İkili arasındaki aşk henüz başlamadan Hüsnü Çoban'ın engeline mi takılacak?