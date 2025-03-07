Arka Sokaklar 705. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Arka Sokaklar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Arka Sokaklar 705. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Arka Sokaklar 705. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Küçük Egemen'e gittiği doktor tarafından "Çoklu Kişilik Bozukluğu" teşhisi konur. Bu teşhis ve uygulanan tedavi yöntemleri ise Egemen'in ailesini dağıtmaya yöneliktir. Ekip tüm bunları bir cinayet bağlantısı aracılığıyla çözer. Diğer yandan artık dul olan Nazike'nin hiç beklemediği bir misafiri gelecektir. Rahmetli Süleyman beyin yeğeni Pelin tüm dengeleri değiştirecektir. Genç aşık Tunç ise tam Gülo'ya evlenme teklif edecekken aldığı haberle sarsılır.

ARKA SOKAKLAR 705. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar fragmanlarını Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Allah yardımcımız olsun!"

Emniyete yerleştirilen bomba bütün ekibi alarma geçiriyor! Rıza Baba bütün ekibi gönderip kendini feda mı edecek?