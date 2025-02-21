Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, yeni sezona başladı. Sevilen dizi Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, yeni sezona başladı. Sevilen dizi 21 Şubat Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar 703. bölüm tek parça ful Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar 703. bölüm tek parça full HD izle!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Candan Müdür, Hüsnü ve ekip çatışmada ortalık can pazarına dönmeden rehineleri kurtarabilecek mi?

Melih'in vurulmasının ardından Candan Müdür ve Hüsnü çatışmaya girerken Mesut içerideki bombayı imha etmeye çalışır. İçerideki tüm rehinelerin hayatı ise ekibe bağlıdır...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar'ın 701. bölümünde Nazike evleniyor!

Doğuran mı annedir? Yoksa büyüten mi? Yıllar önce bebeği doğum esnasında ölen Suriyeli Sema yıllar sonra bebeğinin yaşadığını öğrenir. Çocuğunu geri alma mücadelesi verirken ona yakın olmak için bakıcısı olacak ve yeni bir isimle hayatına devam ederken yasadışı yollara başvuracaktır. Küçük Ecem ise her şeyden habersizken bir anda kendisini doğuran annesiyle büyüten annesi arasında kalmış bulur.

Bir yandan hayatta neşeli anlar da yaşanmaktadır. Nazike evlilik hazırlıklarını hızlandırır. Hamamda kadınlar arasında bir eğlence tertip edilir. Ve o gün gelir. Nazike gelin olmuş gidiyordur.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI

Zafer Ergin

RIZA SOYLU

Özgür Ozan

HÜSNÜ ÇOBAN

İlker İnanoğlu

ENGİN BALKAN

Ozan Çobanoğlu

HAKAN ÇINAR

Özlem Çınar

AYLİN AYDIN

Hasan Denizyaran

KADİR KORMAZ

Oğuz Peçe

EMRE GÜRBÜZ

Sinem Reyhan Kıroğlu

BİRCE YAMAN

Cansu Fırıncı

ÜNAL KALAFAT

Tunç Oğuz

ARDA ATİK

Ali Haydar Çataltepe

ALPER GÜNDÜZ

Ece Aydemir

CANSU TOPRAK

Gizem Terzi

SİNEM ÖZDEMİR.

Arka Sokaklar bölümlerini Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.