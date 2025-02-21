Arka Sokaklar 703. bölüm tek parça full HD izle!
Başladığı günden itibaren fenomenleşen efsane dizi Arka Sokaklar geri döndü. Arka Sokaklar kendi gününde, kendi saatinde sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar 703. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?
Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, yeni sezona başladı. Sevilen dizi Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, yeni sezona başladı. Sevilen dizi 21 Şubat Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar 703. bölüm tek parça ful Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar 703. bölüm tek parça full HD izle!
ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?
Candan Müdür, Hüsnü ve ekip çatışmada ortalık can pazarına dönmeden rehineleri kurtarabilecek mi?
Melih'in vurulmasının ardından Candan Müdür ve Hüsnü çatışmaya girerken Mesut içerideki bombayı imha etmeye çalışır. İçerideki tüm rehinelerin hayatı ise ekibe bağlıdır...
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Arka Sokaklar'ın 701. bölümünde Nazike evleniyor!
Doğuran mı annedir? Yoksa büyüten mi? Yıllar önce bebeği doğum esnasında ölen Suriyeli Sema yıllar sonra bebeğinin yaşadığını öğrenir. Çocuğunu geri alma mücadelesi verirken ona yakın olmak için bakıcısı olacak ve yeni bir isimle hayatına devam ederken yasadışı yollara başvuracaktır. Küçük Ecem ise her şeyden habersizken bir anda kendisini doğuran annesiyle büyüten annesi arasında kalmış bulur.
Bir yandan hayatta neşeli anlar da yaşanmaktadır. Nazike evlilik hazırlıklarını hızlandırır. Hamamda kadınlar arasında bir eğlence tertip edilir. Ve o gün gelir. Nazike gelin olmuş gidiyordur.
ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI
Zafer Ergin
RIZA SOYLU
Özgür Ozan
HÜSNÜ ÇOBAN
İlker İnanoğlu
ENGİN BALKAN
Ozan Çobanoğlu
HAKAN ÇINAR
Özlem Çınar
AYLİN AYDIN
Hasan Denizyaran
KADİR KORMAZ
Oğuz Peçe
EMRE GÜRBÜZ
Sinem Reyhan Kıroğlu
BİRCE YAMAN
Cansu Fırıncı
ÜNAL KALAFAT
Tunç Oğuz
ARDA ATİK
Ali Haydar Çataltepe
ALPER GÜNDÜZ
Ece Aydemir
CANSU TOPRAK
Gizem Terzi
SİNEM ÖZDEMİR.
Arka Sokaklar bölümlerini Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.