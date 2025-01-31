Arka Sokaklar 698. bölüm tek parça full HD izle!

Başladığı günden itibaren fenomenleşen efsane dizi Arka Sokaklar geri döndü. Arka Sokaklar kendi gününde, kendi saatinde sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar 698. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rıza Baba hakkında geçmişteki bir dosyada şaibeli tutum aldığına dair soruşturma açılmıştır. Yılların efsanesini mahkemede sanık sandalyesinde görmek ekipte sinirleri gerer. Karşı karşıya kaldığı ağır suçlamalar Rıza Baba'yı bir yol ayrımına sürükleyecektir. Diğer yandan bir marangoz ustasının ölümüyle başlayan soruşturma giderek içinden çıkılmaz bir hal alır.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yasa dışı bahis ve kumar çetesinin faaliyetleri spor branşlarına da bulaşınca bir futbol programında bu konu açıkça gözler önüne serilir. Programdaki bu açıklamalar, kişilerin alenen tehdit edilmesine ve hatta susturulması için bacaklarından vurulmasına neden olacaktır!

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI

Zafer Ergin

RIZA SOYLU

Özgür Ozan

HÜSNÜ ÇOBAN

İlker İnanoğlu

ENGİN BALKAN

Ozan Çobanoğlu

HAKAN ÇINAR

Özlem Çınar

AYLİN AYDIN

Hasan Denizyaran

KADİR KORMAZ

Oğuz Peçe

EMRE GÜRBÜZ

Sinem Reyhan Kıroğlu

BİRCE YAMAN

Cansu Fırıncı

ÜNAL KALAFAT

Tunç Oğuz

ARDA ATİK

Ali Haydar Çataltepe

ALPER GÜNDÜZ

Ece Aydemir

CANSU TOPRAK

Gizem Terzi

SİNEM ÖZDEMİR

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