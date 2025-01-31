Arka Sokaklar 698. bölüm tek parça full HD izle!
Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, yeni sezona başladı. Sevilen dizi 31 Ocak Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar 698. bölüm tek parça full HD izle!
Başladığı günden itibaren fenomenleşen efsane dizi Arka Sokaklar geri döndü. Arka Sokaklar kendi gününde, kendi saatinde sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar 698. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?
ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Rıza Baba hakkında geçmişteki bir dosyada şaibeli tutum aldığına dair soruşturma açılmıştır. Yılların efsanesini mahkemede sanık sandalyesinde görmek ekipte sinirleri gerer. Karşı karşıya kaldığı ağır suçlamalar Rıza Baba'yı bir yol ayrımına sürükleyecektir. Diğer yandan bir marangoz ustasının ölümüyle başlayan soruşturma giderek içinden çıkılmaz bir hal alır.
ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yasa dışı bahis ve kumar çetesinin faaliyetleri spor branşlarına da bulaşınca bir futbol programında bu konu açıkça gözler önüne serilir. Programdaki bu açıklamalar, kişilerin alenen tehdit edilmesine ve hatta susturulması için bacaklarından vurulmasına neden olacaktır!
ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI
Zafer Ergin
RIZA SOYLU
Özgür Ozan
HÜSNÜ ÇOBAN
İlker İnanoğlu
ENGİN BALKAN
Ozan Çobanoğlu
HAKAN ÇINAR
Özlem Çınar
AYLİN AYDIN
Hasan Denizyaran
KADİR KORMAZ
Oğuz Peçe
EMRE GÜRBÜZ
Sinem Reyhan Kıroğlu
BİRCE YAMAN
Cansu Fırıncı
ÜNAL KALAFAT
Tunç Oğuz
ARDA ATİK
Ali Haydar Çataltepe
ALPER GÜNDÜZ
Ece Aydemir
CANSU TOPRAK
Gizem Terzi
SİNEM ÖZDEMİR
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