Arka Sokaklar 692. bölüm tek parça full HD izle!
Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, yeni sezona başladı. Sevilen dizi 29 Kasım Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar 692. bölüm tek parça full HD izle!
Başladığı günden itibaren fenomenleşen efsane dizi Arka Sokaklar geri döndü. Arka Sokaklar kendi gününde, kendi saatinde sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar 692. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?
ARKA SOKAKLAR 692. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Rıza Baba makamından kovdu! "Gidin, yoksa kötü olacak!"
Öldürülen küçük kızın gerçek katillerini ortaya çıkarmak isteyen ekibin önüne birçok engel çıkıyor. Rıza Baba ve Candan Müdür ise olayın üstünü kapatmaya çalışan kişilere gereken cevabı veriyor!
Arka Sokaklar 692. bölüm izlemek için tıklayınız
ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI
Zafer Ergin
RIZA SOYLU
Özgür Ozan
HÜSNÜ ÇOBAN
İlker İnanoğlu
ENGİN BALKAN
Ozan Çobanoğlu
HAKAN ÇINAR
Özlem Çınar
AYLİN AYDIN
Hasan Denizyaran
KADİR KORMAZ
Oğuz Peçe
EMRE GÜRBÜZ
Sinem Reyhan Kıroğlu
BİRCE YAMAN
Cansu Fırıncı
ÜNAL KALAFAT
Tunç Oğuz
ARDA ATİK
Ali Haydar Çataltepe
ALPER GÜNDÜZ
Ece Aydemir
CANSU TOPRAK
Gizem Terzi
SİNEM ÖZDEMİR