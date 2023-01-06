Arka Sokaklar 639. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

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Kadem ve Hülya yolun sonuna gelmişlerdir fakat Kadem'in yeni planları vardır. Geçmişte Hülya'yla bağlantısı olan örgüt üyeleri Abdül ve Yulia yeni oluşumlar içindedir. Ekibimiz onları durdurmak için elinden geleni yapacaktır. Yoksunluk krizi geçiren Mete, Tahir tarafından zorlu bir seçime maruz bırakılır. Uğur, annesinin ve kardeşinin katilinin kim olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşir. Ayşe, şiddet gören ablasına yardım etmek ister ama bu durum Ayşe'nin başına çok büyük işler açacaktır.

Arka Sokaklar 639. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.