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Arka Sokaklar 638. Bölüm Fragmanı - 2

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Arka Sokaklar 638. Bölüm 2. Fragmanı yayında!

Arka Sokaklar 638. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Gizli görevdeki Nurcan zehirli iğneyle saldırıya uğruyor!

Nurcan, çetenin içine sızdıktan sonra Kadem'in yakalanması neticeleniyor; fakat, Kadem'in tek başına yanmayacağı adamının hamlesinden belli oluyor. Adam, elindeki iğneyi Nurcan'a sağlıyor. Nurcan, hemen hastaneye kaldırılıyor ve acil müdahale ediliyor. Zaman kaybından dolayı kalbi duran Nurcan'ı doktorlar tekrar hayata döndürmeye çalışıyor.

Arka Sokaklar yeni bölümüyle 11 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D'de...

Kaynak: DailyMotion.com / TV

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