Arka Sokaklar 636. Bölüm Fragmanı - 2

Arka Sokaklar 636. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Ekip uyuşturucu baronu Kadem'e uyarı niteliğinde bir hamlede bulunuyor!

Arka Sokaklar 636. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Ekip uyuşturucu baronu Kadem'e uyarı niteliğinde bir hamlede bulunuyor!

Uyuşturucu baronu Kadem, tekrar eski gücüne kavuşmaya başlamıştır. Bunun farkında olan ekibimiz ona kötü bir sürpriz hazırlar. Kadem'in iki bavul uyuşturucusunu gözleri önünde patlatarak büyük bir hamlede bulunur. Kadem ise, bu hamleye karşı Rıza Babayı sokaklarda yaşanacak kaos için uyarır.

Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de!