Arka Sokaklar 632. bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar 632. bölüm fragmanı izle! Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Arka Sokaklar yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Arka Sokaklar dizisinin 632. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar konusu nedir? Arka Sokaklar 632. Fragmanı nasıl izlenir! Arka Sokaklar oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Başak ve Engin arasında her şey yolunda gitmektedir. Ta ki Başak'ın arkadaşları Engin'i genç bir kızla görene kadar. Durumu öğrenen Başak başta Engin'e güvense de çok geçmeden içine bir kuşku düşecektir.

Ekibimiz muhbirden alınan istihbarat sonucu lüks bir randevu evine baskın yapar. Tutuklanan kadınlardan biri olan Olga, kızının kadın satıcısı Ragıp tarafından esir alındığını söyler. Ekibimiz Olga'nın kızını kurtarmak için uğraşırken Selin ise Ragıp'ın peşine düşerek kendini tehlikeye atacaktır.

Şule internet üzerinden tanımadığı biriyle flörtleşmeye başlar. Durumu Nazike'den duyan Hüsnü sinirle buluşma yerini basar. Hüsnü'yü atlatan Şule'nin görüştüğü kişi herkesi şaşırtacaktır.

Caner ve Pınar sade bir nikah düzenler. Nikahtan sonra Caner'in Sakarya'daki yeni evine giderler. Yeni evli çiftin tehlikeli bir misafiri olacaktır.

Efsane dizi 16. Sezon finaliyle ekrana geliyor. Pınar kurtarılmayı beklerken Rıza Baba büyük bir yıkım içerinde kalmıştır. Öte yandan evladıyla sınanan sadece o değildir. Mesut da Tunç için çırpınmaktadır. Gazi'nin Yeri'nde vurulan Tunç, kaçırıldığı araba ile şarampole yuvarlanır. Araba infilak eder ve Mesut, acı içinde yanan arabaya bakar.

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