Arka Sokaklar 631. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar 630. yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar konusu ve oyuncuları! Yeni bölüm fragmanı - Haberler

Kanal D'nin beğenilen dizisi Arka Sokaklar canlı izle! Arka Sokaklar konusu ve oyuncuları çok beğenildi. Arka Sokaklar 631. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar konusu ne? Arka Sokaklar oyuncu kadrosunda kimler var?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 630. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Rıza Baba ile Caner'in dayısı İlyas arasındaki husumet yüzünden Pınar'ın hayatı tehlikede mi?

Pınar, Caner ile birlikte İlyas'ın çiftliğine girmiştir. Caner'in dayısı İlyas'ın 20 yıl önce ölen oğlunun intikamını alacağını söylemesi Pınar için bir tehlike arz etmektedir. Rıza Baba ise, Engin ile birlikte İlyas'ı araştırmaya başlar. Aradaki sis perdesi giderek aralanır.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

ARKA SOKAKLAR 631. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar 631. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragmanın bugün yayınlanacak olan bölümden sonra yayınlanması bekleniyor.

ARKA SOKAKLAR 630. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

27 Mayıs 2022 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 629. Bölümünde ekip, silah kaçakçılarını yakalamak için operasyon düzenliyor!

Nuran isimli genç bir kız hapisten yeni çıkan eski sevgilisi Serdar'dan bir türlü kurtulamamaktadır. Nuran, ablası Vildan'ın çalıştığı hastaneye gidip ondan yardım ister. Hastanede yaşanan trajik hadise ekibimizi çaresiz bırakacaktır.

Selin Komiser, son dönemde karşılaştığı kadın cinayeti vakalarından etkilenir. Durumu fark eden Rıza Baba, Selin ve Mesut'a birkaç günlük izin verir. İkili kısa bir tatile çıkıp kafa dağıtacaktır.

Arka Sokaklar aksiyon dolu yeni bölümleriyle cuma akşamları saat 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE...

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arka Sokaklar bu akşam 3 Haziran Cuma günü saat 20:00 'da Kanal D'de başlayacaktır.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Zafer Ergin (Rıza Baba ), Şevket Çoruh (Mesut ), Özgür Ozan (Hüsnü Çoban), Müge Boz (Ece), Can Nergiz (Onur), Alp Korkmaz (Ali), Beril Kayar (Deniz), Figen Evren (Suat),Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Can Başak (Arif Müdür), Tunç Oğuz (Arda), Buse Varol (Yasemin), Yüsra Geyik (Zeliha), Manolya Aşık (Şule), Onur Bay (Tekin), Furkan Göksel (Metin), Kerimhan Duman (Tunç), Balım Gaye Bayrak (Ceren), Seda Kement (Feray), Esin Karakaya (Neriman), Tolga Yavuz (Dr.Eren), Efe Aydın (Fatih), Garip Kont

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