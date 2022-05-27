Arka Sokaklar 630. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar 629. yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar konusu ve oyuncuları! Yeni bölüm fragmanı - Haberler

Kanal D'nin beğenilen dizisi Arka Sokaklar canlı izle! Arka Sokaklar konusu ve oyuncuları çok beğenildi. Arka Sokaklar 630. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar konusu ne? Arka Sokaklar oyuncu kadrosunda kimler var?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 629. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Caner'in dayısının Rıza Baba ile olan hesaplaşma geçmişinde neler oldu?

Caner, ailesi ile Pınar'ı istemeye gelir. Caner'in dayısının, Rıza Baba ile bir geçmişi olduğu anlaşılır. Adam, geçmişte yaşananlardan dolayı Rıza Babaya bilenmiş ve Caner ile Pınar'ın sözlenmesi onun için önemli bir fırsattır.

Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

ARKA SOKAKLAR 630. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar 630. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragmanın bugün yayınlanacak olan bölümden sonra yayınlanması bekleniyor.

ARKA SOKAKLAR 629. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

20 Mayıs 2022 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 628. Bölümünde Hüsnü, kendisine kurulan kumpas sonrası tutuklanıyor!

Hüsnü'nün, Rehat'ı vurduğu videodan sonra çaresiz kalan Rıza Baba, Hüsnü'yü tutuklar. Ekibimizin Hüsnü'yü aklamak için tek şansı Rehat'ı sağ salim ele geçirmektir. Bu sırada serbest bırakılan Hadid ve Haşim arasında önemli bir buluşma gerçekleşecektir.

A takımına dahil olan Alper isimli yeni çaylak polis ekibimizi bir hayli şaşırtır. Alper yeni mezundur ve takıma bir türlü ayak uyduramaz. Alper acemiliğiyle ekibimizi zora sokacaktır.

Zerrin, bir tekstil atölyesinde işe başlar. Sonunda iş bulabildiği için çok mutludur, üstelik maaşı da iyidir. Bir ay sonra Zerrin'in ansızın bulunan cesedi ailesini perişan eder. Ekibimiz katilin izini sürerken vaka ummadıkları bir şekilde ilerleyecektir.

Arka Sokaklar aksiyon dolu yeni bölümleriyle cuma akşamları saat 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE...

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arka Sokaklar bu akşam 27 Mayıs Cuma günü saat 20:00 'da Kanal D'de başlayacaktır.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Zafer Ergin (Rıza Baba ), Şevket Çoruh (Mesut ), Özgür Ozan (Hüsnü Çoban), Müge Boz (Ece), Can Nergiz (Onur), Alp Korkmaz (Ali), Beril Kayar (Deniz), Figen Evren (Suat),Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Can Başak (Arif Müdür), Tunç Oğuz (Arda), Buse Varol (Yasemin), Yüsra Geyik (Zeliha), Manolya Aşık (Şule), Onur Bay (Tekin), Furkan Göksel (Metin), Kerimhan Duman (Tunç), Balım Gaye Bayrak (Ceren), Seda Kement (Feray), Esin Karakaya (Neriman), Tolga Yavuz (Dr.Eren), Efe Aydın (Fatih), Garip Kont

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