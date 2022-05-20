Arka Sokaklar 628. son bölüm izle! Arka Sokaklar 628. bölüm HD izle! Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? 20 Mayıs Cuma Kanal D Arka Sokaklar izle - Haberler

Arka Sokaklar, Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un yazdığı, polisiye, aksiyon, dram, komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Arka Sokaklar son bölüm izle! Arka Sokaklar 628. bölüm HD izle! Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? 20 Mayıs Kanal D Arka Sokaklar full bölüm izle! Arka Sokaklar dizisi son bölüm HD izle!

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Arka Sokaklar dizisi Cuma günleri saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 628. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Mesut ve ekibin yeni üyesi Alper operasyon sırasında yakalanıyor!

Ortalık adeta yangın yeridir. Ekip üst üste gelen saldırıları bastırmaya çalışır. Hüsnü ise intikamını almaya kararlıdır. Rıza Baba ekibin yeni üyesini tanıtır ancak işler yolunda gitmeyecektir.

Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR CANLI İZLE!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

13 Mayıs 2022 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 627. Bölümünde Hüsnü'ye büyük komplo kuruluyor!

Esra'yı yaralayan Rehat ile Hüsnü arasında yaşanan restleşme çevredekiler tarafından kamera kaydına alınır. Kaydın internet ortamında hızla yayılması yalan haberleri de beraberinde getirir. Rehat'ın polis tarafından öldürülüp üstünün kapatıldığını düşünen bir grup çete etrafa tehlike salar. Gittikçe büyüyen bu olay, Rehat'ın hastaneden kaçırılmasıyla daha da büyüyecek ve tehlikeli hale gelecektir.

Hidayet, ölen kızının intikamını almak ister. Gözünü karartan Hidayet, akrabası olan mafya reisi Kudret'e ulaşır. Kudret'in dahil oluşuyla olaylar Hidayet'in istemediği bir şekilde gelişecektir.

Arka Sokaklar aksiyon dolu yeni bölümleriyle cuma akşamları saat 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Rıza Soylu (Zafer Ergin), 4. Sınıf Emniyet Müdürü'dür. Asayiş Özel Ekip'in kurucusudur.

Mesut Güneri (Şevket Çoruh), ekibe ilk gelen Özel Harekât kökenli komiserdir.

Hüsnü Çoban (Özgür Ozan), ekibe ilk dâhil olanlardandır. Başkomiserdir.

Engin Balkan (İlker İnanoğlu), 3. Sınıf Emniyet Müdürü'dür.

Selin Demirci Güneri (Oya Okar), Daha önce TEM Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir. Mesut'un eşidir.

Hakan Çınar (Ozan Çobanoğlu), Daha önce TEM Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir.

Cemal Şahin (Yiğitcan Ergin), Komiser yardımcısıdır.

Ezgi Vural (Ela Yörüklü), Komiser yardımcısıdır.

Arda Atik (Tunç Oğuz), Komiser yardımcısıdır.

Emre Gürbüz (Oğuz Peçe), Komiser yardımcısıdır.

Aslı Atalay (Deniz Çatalbaş), Komiser yardımcısıdır.

Yardımcı karakterler

Nazike Çekmen (Nazlı Tosunoğlu), Suat'ın teyzesidir.

Tunç Güneri (Kerimhan Duman), Mesut'un oğludur.

Metin Çoban (Furkan Göksel), Hüsnü'nün en büyük oğludur.

Şule Çoban (Ecem Öz), Hüsnü'nün en küçük kızıdır.

Ayla Soylu (Hülya Kalebayır), Rıza Baba'nın eşidir.

Pınar Soylu (Elvan Dişli), Rıza Baba'nın kızıdır.

Başak Balkan (Perihan Ünlücan), Ekiple yolları kesişen bir avukat. Engin'in eşidir.

Esra Çoban (Gaye Gürsel), Hüsnü'nün eşi.

Sinem Özdemir (Gizem Terzi), Ekibin teknik işlerinden sorumlu polis memuru.

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