Arka Sokaklar 627. son bölüm izle! Arka Sokaklar 627. bölüm HD izle! Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? 13 Mayıs Cuma Kanal D Arka Sokaklar izle - Haberler

Arka Sokaklar, Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un yazdığı, polisiye, aksiyon, dram, komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Arka Sokaklar son bölüm izle! Arka Sokaklar 627. bölüm HD izle! Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? 13 Mayıs Kanal D Arka Sokaklar full bölüm izle! Arka Sokaklar dizisi son bölüm HD izle!

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Arka Sokaklar dizisi Cuma günleri saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 627. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Hüsnü'nün arabasına bomba konuluyor!

Bebeğini kaybeden Esra eve döner. Herkes yas içindedir. Tüm bunlar yaşanırken bir de Hüsnü açığa alınır. Ancak intikam çanları çalarken Hüsnü'yü büyük bir tehlike beklemektedir.

ARKA SOKAKLAR CANLI İZLE!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

6 Mayıs 2022 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 626. Bölümünde ekip Esra'nın başına gelen talihsiz olayla yıkılıyor!

Ercan isimli bir adam mahalleli tarafından linç edilir ve hayatını kaybeder.Mahalleliyi sorgulayan ekibimiz Ercan'ın bir kızı taciz ettiğini öğrenir. Fakat linç edenlerin hiçbiri olayı görmemiştir. Ekibimiz olayı araştırarak gerçeklerin açığa çıkmasını sağlayacaktır.

Nazike mahalleden arkadaşı Ferhunde'nin evine gider. İkili dedikoduya dalmışken eve gelen sözde tamirci tarafından soyulduklarını anlamazlar. Ferhunde'nin kocası Cevdet hırsızlarla baş edemeyince çaresizce Hüsnü'den yardım isteyecektir.

Arka Sokaklar aksiyon dolu yeni bölümleriyle cuma akşamları saat 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Rıza Soylu (Zafer Ergin), 4. Sınıf Emniyet Müdürü'dür. Asayiş Özel Ekip'in kurucusudur.

Mesut Güneri (Şevket Çoruh), ekibe ilk gelen Özel Harekât kökenli komiserdir.

Hüsnü Çoban (Özgür Ozan), ekibe ilk dâhil olanlardandır. Başkomiserdir.

Engin Balkan (İlker İnanoğlu), 3. Sınıf Emniyet Müdürü'dür.

Selin Demirci Güneri (Oya Okar), Daha önce TEM Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir. Mesut'un eşidir.

Hakan Çınar (Ozan Çobanoğlu), Daha önce TEM Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir.

Cemal Şahin (Yiğitcan Ergin), Komiser yardımcısıdır.

Ezgi Vural (Ela Yörüklü), Komiser yardımcısıdır.

Arda Atik (Tunç Oğuz), Komiser yardımcısıdır.

Emre Gürbüz (Oğuz Peçe), Komiser yardımcısıdır.

Aslı Atalay (Deniz Çatalbaş), Komiser yardımcısıdır.

Yardımcı karakterler

Nazike Çekmen (Nazlı Tosunoğlu), Suat'ın teyzesidir.

Tunç Güneri (Kerimhan Duman), Mesut'un oğludur.

Metin Çoban (Furkan Göksel), Hüsnü'nün en büyük oğludur.

Şule Çoban (Ecem Öz), Hüsnü'nün en küçük kızıdır.

Ayla Soylu (Hülya Kalebayır), Rıza Baba'nın eşidir.

Pınar Soylu (Elvan Dişli), Rıza Baba'nın kızıdır.

Başak Balkan (Perihan Ünlücan), Ekiple yolları kesişen bir avukat. Engin'in eşidir.

Esra Çoban (Gaye Gürsel), Hüsnü'nün eşi.

Sinem Özdemir (Gizem Terzi), Ekibin teknik işlerinden sorumlu polis memuru.

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