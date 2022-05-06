Arka Sokaklar 627. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar 626. yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar konusu ve oyuncuları! Yeni bölüm fragmanı

Kanal D'nin beğenilen dizisi Arka Sokaklar canlı izle! Arka Sokaklar konusu ve oyuncuları çok beğenildi. Arka Sokaklar 627. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar konusu ne? Arka Sokaklar oyuncu kadrosunda kimler var?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 626. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Hamile olan Esra bıçaklanarak hastaneye kaldırılıyor!

Esra, bir adam tarafından saldırıya uğruyor. Adam, Esra'yı bıçaklayarak oradan uzaklaşıyor. Bıçaklanan Esra, acilen hastaneye kaldırılıyor ve ameliyata alınıyor. Hamile olduğu için zor bir ameliyat geçiriyor. Dışarıda Hüsnü ve sevenleri ondan gelecek güzel haberi bekliyor; fakat doktor, baş sağlığı diliyor. Hüsnü, Esra'yı bıçaklayan adamın peşine düşüyor ve yakalıyor. Üzerine doğrulttuğu silahla adama Esra'nın eşi olduğunu söylüyor.

Esra mı, karnındaki bebek mi ölüyor? Hüsnü, Esra'nın intikamını alıyor mu?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

ARKA SOKAKLAR 627. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar 627. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragmanın bugün yayınlanacak olan bölümden sonra yayınlanması bekleniyor.

ARKA SOKAKLAR 626. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

29 Nisan 2022 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 625. Bölümünde kılık değiştirerek gizli göreve giden Aslı'nın hayatı tehlikeye giriyor!

Ekibimiz, ellerinden kaçırdığı İrfan ve Ferruh'u bulmak için harekete geçer. Bu sırada İrfan ve Ferruh, reis Sermet isimli bir uyuşturucu tacirinin illegal şebekesine dahil olurlar. Ekibimiz suç dünyasına karışan İrfan'ın ve Ferruh'un peşine düşer.

Hakan'ın mahalleden komşusu Eşref amca kayıptır. Eşref amcanın kızı Ayfer, Hakan'dan yardım ister. Olayı araştırmaya başlayan Hakan çok geçmeden kendini bir aile dramının içinde bulacaktır.

İntikam yemini eden Rus tetikçi Lena, hastanede peşine düşen ve bebeğini kaybetmesine sebep olan Andrey'in peşine düşer. Andrey ise Cahit isimli kirli bir bankacı aracılığıyla patronu Josef'in mal varlığını kaçırmaya çalışmaktadır. Ekibimiz Josef ve Andrey'e, Lena'dan önce ulaşabilecek midir?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE...

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arka Sokaklar bu akşam6 Mayıs Cuma günü saat 20:00 'da Kanal D'de başlayacaktır.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Zafer Ergin (Rıza Baba ), Şevket Çoruh (Mesut ), Özgür Ozan (Hüsnü Çoban), Müge Boz (Ece), Can Nergiz (Onur), Alp Korkmaz (Ali), Beril Kayar (Deniz), Figen Evren (Suat),Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Can Başak (Arif Müdür), Tunç Oğuz (Arda), Buse Varol (Yasemin), Yüsra Geyik (Zeliha), Manolya Aşık (Şule), Onur Bay (Tekin), Furkan Göksel (Metin), Kerimhan Duman (Tunç), Balım Gaye Bayrak (Ceren), Seda Kement (Feray), Esin Karakaya (Neriman), Tolga Yavuz (Dr.Eren), Efe Aydın (Fatih), Garip Kont

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