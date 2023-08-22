Başrollerini Özgür Ozan, Zafer Ergin, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, 18 sezonuyla ekrana dönüyor. Peki Arka Sokaklar 18. sezon olacak mı, ne zaman başlayacak? merak ediliyordu. İşte detaylar...

Arka Sokaklar 18. sezon olacak mı? Başrollerini Özgür Ozan, Zafer Ergin, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, 18 sezonuyla ekrana dönüyor. Peki Arka Sokaklar 18. sezon olacak mı, ne zaman başlayacak? merak ediliyordu. İşte detaylar haberimizde...

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON BAŞLAYACAK MI?

Kanal ve yapım şirketi arasındaki anlaşmazlıkların ardından ara verilen Arka Sokaklar dizisi 18. sezonuyla ekrana dönüyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Tanıtımda Hüsnü'nün ağlaması ve Rıza Baba için düzenlenen cenaze töreni dikkat çekti.

RIZA BABA ÖLÜYOR MU?

Kadrosuna kattığı dört yeni oyuncu ile sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen dizinin yayın tarihi netleşmedi. Yıllardır olduğu gibi cuma akşamları yayınlanacak olan dizinin yeni sezon tanıtımda Rıza Baba için cenaze töreni düzenleniyor. Hüsnü'nün gözyaşlarına boğulduğu Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde neler olacağı ise şimdiden merak edilmeye başlandı.

Öte yandan Hasan Denizyaran, Ali Haydar Çataltepe, Gizem Terzi ve Mustafa Üstündağ Arka Sokaklar'ın yeni sezon kadrosuna dahil oldu.