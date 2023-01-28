Ekranların sevilen uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokakla bitti mi? Merak ediliyor ve bu nedenle neden yayınlanmadığını merak edenler Arka Sokakla bitti mi? Sorusu ile birlikte internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Arka Sokakla bitti mi? Arka Sokaklar final mi yaptı, yayından mı kaldırıldı?

Arka Sokakla bitti mi? Sorusu, dizinin herhangi bir platform üzerinde neden yayınlanmaya devam etmediğini merak eden izleyiciler tarafından arama motorları üzerinden araştırılıyor. Arka Sokaklar final mi yaptı, yayından mı kaldırıldı? Ile vatandaşlar merak etmekte olduğu sorulara yanıt aramakta. Haftalardır ekrana gelmeyen dizinin akıbeti ise belli oldu. Peki, Arka Sokakla bitti mi? Arka Sokaklar final mi yaptı, yayından mı kaldırıldı?

ARKA SOKAKLA BİTTİ Mİ?

Cuma akşamları ekrana gelmekte olan dizi, uzun süredir yeni bölümleri ile yayınlanmıyor. 17 yıldır Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba rolünü oynayan Zafer Ergin, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Oyuncu, geçtiğimiz eylül ayında 17'nci sezonuyla izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar dizisinin bittiğini söyledi. Projede Rıza Baba karakteriyle fenomen olan Ergin, şunları söyledi: "Dizinin bir anda bitmesi bizi üzdü ve şaşırttı. Keşke Türker İnanoğlu, hasta olmasaydı, devam etseydik. O da sonuçta yapımcı, kendince bir takım şeyler gördü herhalde, devam etmedi. Hayatımda ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Final yapmadan, şak diye bitti."

"Instagram'dan 'Sizi özledik' ve 'Ne zaman başlayacaksınız?' diye mesajlar geliyor. Bizim oyuncu olarak insana ve seyirciye saygımız var. Bize de, 'Kusura bakmayın şunun için bitti' demeleri lazımdı. Ayıptır. Finalin başka havası vardır. Arkadaşlar, 'Para almadan final bölümü' çekelim diyorlar." Ergin, "Tekrardan devam eder mi?" sorusuna, "Sizin gibi ben de merak ediyorum" yanıtını verdi.