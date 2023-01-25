Arka Sokakla bitti mi 2023 Arka Sokaklar neden yayınlanmıyor?
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Arka Sokaklar Kanal D'nin yayın akışında görünmedi. Bunun ardından dizi severler, Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı, ara mı verdi? Arka Sokaklar yeni bölümü ne zaman, neden başlamadı? Arka Sokakla bitti mi 2023 Arka Sokaklar neden yayınlanmıyor?
Arka Sokakla bitti mi 2023 Arka Sokaklar neden yayınlanmıyormerak ediliyor. Arka Sokaklar; Erler Film imzalı, ilk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul ve Metin Arslan'ın yazdığı polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisiArka Sokakla bitti mi 2023 Arka Sokaklar neden yayınlanmıyor?
ARKA SOKAKLAR BİTTİ Mİ?
Dizi normalde her hafta Cuma günü ekranlara geliyordu. Fakat dizi Kanal D yayın akışında yer almadı. Dizinin 45 gün sağlık arası yaptığı söyleniyor.
ARKA SOKAKLAR ARA MI VERDİ? ARA KAÇ GÜN SÜRECEK?
Çekimlerine 45 gün ara verilen Kanal D'nin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'la ilgili kanaldan resmi açıklama geldi. Dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu'nun sağlık problemi olduğunu belirten Kanal D, "Arka Sokaklar, yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile bir süre sağlık arasına giriyor" dedi.
Açıklamada yapımcı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle çekimlere ara verildiği belirtilerek, "" Arka Sokaklar, yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile bir süre sağlık arasına giriyor. Yapımını Erler Film'in üstlendiği, 17 sezondur ekrana gelen efsane dizi Arka Sokaklar 18 Kasım Cuma akşamı 638.bölümüyle izleyici ile buluşup, ardından bir süre sağlık arası verecek. Kanal D ailesi olarak Sayın Türker İnanoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi sunar, kendisine acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.