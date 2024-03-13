Ark Invest, Coinbase yatırımlarını satmaya devam ediyor

Ark Invest, bu hafta içerisinde yatırım fonlarından önemli bir hamle yaparak, toplamda 27,2 milyon dolar değerindeki Coinbase hisselerini elden çıkardı. Bu satış, hisse senedi piyasasında fiyatların yükselişini sürdürdüğü bir dönemde gerçekleşti ve yatırım firmasının fon portföylerinde çeşitliliği koruma ve ağırlıkları optimal seviyede tutma stratejisini yansıtıyor.

Ark Invest Cephesinden 100 Milyon Dolarlık Yeni Satış

Ark Invest, şirketin son finansal raporuna göre kendi borsa yatırım fonlarının (ETF) üçünde toplamda 106.000 adet Coinbase hissesini, 27,2 milyon dolar karşılığında sattı. Cathie Wood'un yönetimindeki bu yatırım firması, Innovation ETF (ARKK) üzerinden 17,1 milyon dolar değerinde 66.387 hisse, Next Generation Internet ETF (ARKW) üzerinden 2,3 milyon dolar değerinde 9.123 hisse ve Fintech Innovation ETF (ARKF) üzerinden 7,8 milyon dolar değerinde 30.490 hisse elden çıkardı.

Bu satışlar, Pazartesi günü gerçekleşen ve 69 milyon dolar değerinde Coinbase hissesinin satıldığı işlemin ardından geldi. Hisse senedi fiyatlarının yükselişte olduğu bir dönemde, Ark Invest portföy ağırlıklarını yeniden dengelerken bu hafta toplamda yaklaşık 100 milyon dolar değerinde Coinbase hissesinden çıkmış oldu.

Ark Invest'in yatırım stratejisi, ETF portföylerindeki hiçbir bireysel varlığın toplam değerinin yüzde 10'unu aşmamasını sağlamak üzere tasarlandı. Firmanın son beyanlarına göre, Coinbase ARKK, ARKW ve ARKF ETF'lerinde hala en büyük varlık olarak kalmaya devam ediyor; bu ETF'lerdeki ağırlıkları sırasıyla yüzde 10,9, yüzde 12,1 ve yüzde 12,4 düzeyinde.

ARKK'nın Coinbase ile ilgili varlıkları 852 milyon dolarlık bir piyasa değerine ulaşırken, ARKW ve ARKF'nin Coinbase varlıklarının mevcut piyasa fiyatıyla değeri sırasıyla 211 milyon dolar ve 143 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Geçen yıl boyunca, ARKK, ARKW ve ARKF fonları sırasıyla yüzde 67,6, yüzde 96,9 ve yüzde 93,3 oranında bir değer artışı gösterdi.

TradingView verilerine göre, Coinbase hisseleri Salı günü piyasa kapanışı itibarıyla haftalık yüzde 12 ve yıl başından bu yana yüzde 48 değer kazanarak 256,14 dolara ulaştı ve bu, Coinbase (COIN) için yılın en yüksek seviyesi anlamına geliyor. COIN hissesi, Aralık 2021'den bu yana görülen en yüksek seviyelerde işlem görüyor, ancak hala bir önceki ay belirlenen tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 342,98 doların yüzde 25 altında.