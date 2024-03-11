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ARK Invest, Coinbase hisselerinde büyük bir satış gerçekleştirdi

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Kripto para piyasasının önde gelen oyuncularından ARK Invest, geçtiğimiz hafta sonu Coinbase'de 580.000'den fazla hisseyi satışa çıkardı ve yaklaşık 150 milyon dolar gelir elde etti. Satışlar, ARK Invest'in üç farklı borsa yatırım fonu (ETF) üzerinden gerçekleştirildi. ARK Invest, portföyündeki herhangi bir yatırımın ETF değerinin yüzde 10'unu aşmaması için bu tür stratejiler uyguluyor.

Kripto para piyasasının önemli oyuncularından biri olan ARK Invest, geçtiğimiz hafta sonu Coinbase'de büyük bir satış gerçekleştirerek yatırımcıları şaşırttı.

ARK Invest, 580.000'den Fazla Coinbase Hissesini Elden Çıkardı

Cathie Wood liderliğindeki yatırım devi ARK Invest, kripto para piyasasının önemli oyuncusu Coinbase'in hisselerinde büyük bir satış gerçekleştirdi. Geçtiğimiz haftanın sonunda 580.000'den fazla hisseyi elden çıkaran ARK Invest, bu işlemden yaklaşık 150 milyon dolar gelir elde etti.

Satışlar, ARK Invest'in üç farklı borsa yatırım fonu (ETF) üzerinden gerçekleştirildi: ARKK, ARKW ve ARKF. Bu hamle, Şubat ayının ortalarında yapılan 151 milyon dolarlık satıştan sonra en büyük çıkış olarak kayıtlara geçti. Aynı zamanda Temmuz 2023'ten beri yaşanan en yüksek haftalık satış miktarı da dikkat çekici.

ARK Invest, portföyündeki herhangi bir yatırımın ETF değerinin yüzde 10'unu aşmaması için bu tür stratejiler uyguluyor. Bu nedenle, Bitcoin fiyatındaki son yükseliş ve Coinbase hisselerinin değer kazanması, ARK'ın satış hamlesini tetiklemiş gibi görünüyor.

Son bir ayda Bitcoin'in yüzde 50'den fazla değer kazanması ile Coinbase hisseleri de yüzde 80'in üzerinde yükseliş gösterdi. Buna rağmen, Coinbase hisselerinin ARK'ın üç ETF'sindeki oranının yüzde 10'un üzerinde olması, yakın zamanda daha fazla satışın yapılabileceğini gösteriyor.

Piyasa öncesi işlemlerde ise Coinbase hisselerinde yüzde 5,6'lık bir artış gözlemleniyor. Bu durum, yatırımcıların ARK Invest'in satışlarına rağmen Coinbase'e olan güvenini koruduğunu gösteriyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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