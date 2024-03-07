Ark Invest, Coinbase hisse satışına devam ediyor

Yatırım dünyasının öncü firmalarından biri olan Ark Invest, son dönemde Coinbase hisseleri üzerinde önemli hareketler yaparak piyasaların dikkatini üzerine çekti. Cathie Wood liderliğindeki firma, bu hafta içinde toplamda 100 milyon doların üzerinde Coinbase hissesini elden çıkararak, yatırım stratejileri ve piyasa beklentileri hakkında yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

Ark Invest, Coinbase Hisselerini Elinden Çıkartıyor

Cathie Wood liderliğindeki yatırım şirketi Ark Invest, Coinbase hisselerinde gerçekleştirdiği satış işlemleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Şirketin yayımlanan son işlem raporuna göre, Çarşamba günü üç farklı borsa yatırım fonu (ETF) üzerinden toplamda 204.469 adet Coinbase hissesi satılarak, yaklaşık 48,8 milyon dolarlık bir satış gerçekleştirildi. Bu satışlarla birlikte, Ark Invest'in bu hafta elden çıkardığı Coinbase hisselerinin toplam değeri 100 milyon doları geride bıraktı.

Ark Invest, bu satışların büyük bir kısmını, şirketin Innovation ETF'si aracılığıyla yaptı. Bu fon üzerinden 174.326 hisse satılarak, mevcut piyasa fiyatlarına göre yaklaşık 41,6 milyon dolarlık bir işlem gerçekleşti. Bunun yanı sıra, şirket Next Generation Internet ETF'si üzerinden 13.490 hisse (yaklaşık 3,2 milyon dolar) ve Fintech İnovasyon ETF'si üzerinden 16.653 hisse (yaklaşık 4 milyon dolar) daha sattı.

Ark Invest, haftanın başında 31 milyon dolar ve Salı günü de 24 milyon dolar değerinde Coinbase hissesi satışı gerçekleştirmişti. Bu işlemlerle birlikte, yatırım yönetim firması, Coinbase hisselerinden elde ettiği toplam satış miktarını bu hafta içinde 100 milyon doların üzerine çıkardı.

Geçtiğimiz hafta da Coinbase hisselerinde 45 milyon dolarlık bir satış gerçekleştiren Ark Invest, fon ağırlıklarını yeniden dengeleme sürecini sürdürüyor. Bu satışlar, Coinbase hisselerinin son dönemde gösterdiği önemli değer artışlarına denk geldi. Son verilere göre, Coinbase hisseleri Çarşamba günü piyasa kapanışında 238,55 dolar seviyesinden işlem gördü ve gün içerisinde yüzde 10'un üzerinde bir artışla Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Coinbase hisseleri, geçtiğimiz ay yüzde 85, son bir yılda ise yüzde 280 değer kazandı. Son olarak Coinbase hisseleri, Kasım 2021'de ulaşılan 342,98 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık yüzde 30 altında işlem görüyor.