Türkiye'den bazı ülkelere vizesiz gidilebilirken bazılarına giriş için vize şarttır. Vize gerekli mi değil mi merak edilen ülkelerden birisi de Arjantin oldu. Peki, Arjantin vize istiyor mu 2023? Arjantin için vize ve pasaport gerekli mi? Arjantin ülkesine giriş için vize şart mı, değil mi? Arjantin'e vizesiz giriş var mı? İşte detaylar...

Arjantin, resmi adıyla Arjantin Cumhuriyeti, topraklarının büyük bölümü Güney Amerika kıtasının güneyini kaplayan Güney Konisi'nde yer alan ülke. Peki, Arjantinvize istiyor mu? Arjantiniçin vize ve pasaport gerekli mi? Arjantinülkesine giriş için vize şart mı, değil mi? İşte bilgiler...

ARJANTİN NEREDE?

Arjantin, resmi adıyla Arjantin Cumhuriyeti (İspanyolca: República Argentina), topraklarının büyük bölümü Güney Amerika kıtasının güneyini kaplayan Güney Konisi'nde yer alan ülke. Arjantin 2.791.810 kilometrekare (1.077.924 sq mi)'lik toplam yüzölçümü ile Güney Amerika'da ikinci, dünyada ise en büyük sekizinci ülkedir. Kuzeyde Bolivya ve Paraguay, kuzeydoğuda Brezilya, batıda Şili, doğuda ise Uruguay komşusudur. Güneyini Drake Boğazı, batısını And Dağları ve doğusunu Atlas Okyanusu çevreler.

Arjantin 1870'li yıllardan itibaren zengin yer altı kaynakları ve tarımsal faaliyetlere elverişliliği sayesinde dünyanın en zengin devletlerinden biri olmuştur. Ülkedeki ekonomik refah Arjantin'i özellikle 1870 ve 1930 yılları arasında bir göç merkezi hâline getirmiştir. Bu dönemde ülkeye gelen İtalyan ve İspanyol göçmenler 2020 yılında nüfusu 45.808.747 olan ülkenin yaklaşık %90'ını oluşturur.

Arjantin, başkanlık sistemiyle yönetilen demokratik, laik ve federal bir anayasal cumhuriyettir. Fiilen resmî dili, nüfusun %97'sinin anadili olan İspanyolcadır.

Gelişmekte olan ülke olarak sınıflandırılan Arjantin, İnsani Gelişme Endeksi'ne göre dünyada 47., Latin Amerika'da ise Şili'den sonra 2. sırada yer alır. Güney Amerika'nın 2., Latin Amerika'nın 3. en büyük ekonomisine ev sahipliği yapar. Mercosur, Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC), Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) ve G-20 topluluklarına üye olan Arjantin, bilimsel kapasitesi ve büyük ekonomisi sayesinde bölgesel güç olarak kabul edilmektedir.

ARJANTİN VİZE İSTİYOR MU?

MFA.gov.tr 'de yer alan bilgiler şöyle:

Arjantin'e Seyahat Edecek Türk Vatandaşlarının Dikkatine

Arjantin ile 31 Ağustos 1992 yılında yürürlüğe giren vize muafiyet anlaşması çerçevesinde, geçerli tüm pasaport hamili Türk ve Arjantin vatandaşları, 90 güne kadar ikamet süreli ve turistik amaçlı seyahatlerde karşılıklı olarak vizeden muaftırlar.

Arjantin Merkez Bankası tarafından belirlenen resmi döviz kurunun yanısıra, serbest piyasada farklı sektörlere yönelik çeşitli kur rejimleri mevcuttur. Döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle, yabancı bankalara ait kredi kartı veya bankamatik kartıyla yapılan harcamalarda mevcut kur rejimi farklılıklarının dikkate alınmasında kayda görülmektedir.

Arjantin'e seyahat eden yolcuların, üzerlerinde 10.000 (on bin) ABD Doları ve üstü nakit para taşımaları halinde, sözkonusu meblağ ile ülkeye giriş yapabilmeleri için bu durumu varışta Arjantin Gümrük Makamlarına deklare etmeleri gerekmektedir. Aynı durum ülkeden çıkış yaparken de geçerlidir. Ülkeye giriş ve çıkışta yolcunun üzerinde 10.000 (on bin) ABD Doları ve üzerinde nakit paranın deklare edilmemiş halde tespit edilmesi durumunda, bu meblağa Arjantin makamlarınca el konulmaktadır.