FIBA U19 Dünya Şampiyonası kapsamında oynanacak olan Arjantin - Türkiye Basket maçı için heyecan dorukta. Maçın hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı ve ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Karşılaşma FIBA TV kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Arjantin - Türkiye Basket maçı ne zaman? Sorusu maçı izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen kişiler ise Arjantin - Türkiye Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Arjantin - Türkiye Basket maçı şifreli mi? Sorularını merak ediyor. Peki, Arjantin - Türkiye Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Arjantin - Türkiye Basket maçı ne zaman?

ARJANTİN - TÜRKİYE BASKET MAÇI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen FIBA U19 Dünya Şampiyonası maçı, Debrecen'da, Olah Gabor Arena Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyen basketbolseverler FIBA TV kanalından canlı olarak izleyebilecek.

ARJANTİN - TÜRKİYE BASKET MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

24 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Arjantin - Türkiye Basket karşılaşması saat 18:00'da FIBA TV kanalından canlı yayınlanacak ve FIBA TV kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.