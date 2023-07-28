Son zamanlarda gündemde yer almakta olan sorulardan bir tanesi de Arjantin Türkiye arası uçakla kaç saat? Sorusu oluyor ve merak ediliyor. Peki, Arjantin Türkiye arası uçakla kaç saat? Buenos Aires - İstanbul arası uçakla kaç saat sürüyor?

Arjantin Türkiye arası uçakla kaç saat? Sorusu, Buenos Aires'a seyahat etmek isteyen veya seyahat planlamakta olan kişiler tarafından araştırılıyor. Yaz aylarının gelmesi ile birlikte farklı tatil planları vatandaşlar tarafından değerlendiriliyor. Bu nedenle haberimiz içerisinde Arjantin Türkiye arası uçakla kaç saat? Sorusunu merak edenler için yanıtladık. Peki, Arjantin Türkiye arası uçakla kaç saat? Buenos Aires - İstanbul arası uçakla kaç saat sürüyor?

ARJANTİN TÜRKİYE ARASI UÇAKLA KAÇ SAAT?

Buenos Aires ile İstanbul arası seyahat uçak seyahati yaklaşık olarak 15 saat, 18 dakika sürer. Bu süre rötarsız, aktarmasız ve hava şartlarının normal olduğu durumlar için geçerlidir. Bu durum birçok farklı faktöre göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle Buenos Aires, Arjantin ile İstanbul, Türkiye arası seyahat uçak seyahati 15 saat, 18 dakikadan daha uzun veya kısa sürebilir.

UÇATA TELEFON NEDEN KAPATILIR?

Uçak yolculuğu yapsın ya da yapmasın, kalkışlarda ve inişlerde "Cep telefonlarınızı ve tüm elektronik cihazlarınızı lütfen kapatın" şeklinde anons yapıldığını herkes bilir. Uçak kalkış yaptıktan ve belirli bir irtifaya ulaştıktan sonra ise cep telefonu gibi elektromanyetik dalgalarla iletişim kuran cihazların uçak moduna alınarak uçuş boyunca kullanılmasına izin verilir.

Bunun dışında uçak modu özelliğine sahip olmayan cep telefonları gibi elektronik cihazların ise uçuş boyunca kapalı tutulması gerekiyor. Peki teknolojinin adeta zirve yaptığı 2022'de uçak yolculuğunda neden bu tür cihazları kullanamıyoruz?

Federal Havacılık İdaresi (FAA), cep telefonu gibi elektromanyetik dalgalarla iletişim sağlayan elektronik cihazların kullanımını uçaklarda bulunan navigasyon ve iletişim sistemlerine doğrudan etkisi olduğu gerekçesiyle uzun zaman önce yasakladı. Bu karar, 2013 yılında bir nebze olsun yumuşatılırken, uçağın belirli bir irtifaya ulaşmasının ardından söz konusu cihazların uçak modu ile kullanılmasına izin verildi.