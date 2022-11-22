Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası C Grubun'da Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya geliyor. Arjantin-Suudi Arabistan maçı özetti merak ediliyor. Peki, Arjantin-Suudi Arabistan Özet izle! Arjantin 1 2 Suudi Arabistan Özet izle!

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2022 Dünya Kupası'nda en büyük şampiyonluk adaylarından biri olarak gösterilen Arjantin, ilk maçında Suudi Arabistan ile karşılaşıyor. Mücadele TRT1 ve TRT4K'dan naklen yayınlanıyor. Peki, Arjantin-Suudi Arabistan Özet izle! Arjantin 1 2 Suudi Arabistan Özet izle! İşte detaylar haberimizde...

ARJANTİN-SUUDİ ARABİSTAN ÖZET İZLE!

Katar'ın ev sahipliği yaptığı turnuvanın en büyük stadı (80 bin) Lusail'de oynanan maçı Sloven hakem Slavko Vincic yönetiyor.

Saat 13.00'te başlayan karşılaşma TRT1 ve TRT4K'dan izleyiciyle buluşuyor.

İki ülke 5. kez karşı karşıya geliyor. İki maçı Arjantin kazanırken, iki karşılaşma ise berabere sona erdi.

Arjantin, son 13 grup maçında 1 kez yenildi 1974 Almanya'dan bu yana üst üste 13. kez Dünya Kupası finallerinde boy gösteren Arjantin, oynadığı son 13 grup maçında sadece 1 yenilgi aldı.

FIFA klasmanının 3 numarası olarak Katar'a gelen "Tangocular", hızlı başladıkları maçlarda ilk yarı performanslarıyla öne çıkıyor.

Geçen yıl Brezilya'yı 1-0 yenerek Kupa Amerika'yı müzesine götüren Arjantin, turnuvada ilk yarılarda gol yemeden 9 kez rakip fileleri havalandırırken, bunların 4'ü ilk 15 dakikada geldi.

Arjantin, Dünya Kupası elemelerinde ise 17 maçın 12'sinde devre arasına önde girdi.

KARŞILAŞMANIN 11'LERİ

Arjantin: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Paredes, Papu Gomez, Messi, Lautaro Martinez, Di Maria.

Suudi Arabistan: Alowais, Abdulhamid, Altambakti, Albulayhi, Alshahrani, Kanno, Almalki, Alfaraj, Albrikan, Aldawsari, Alshehri.