Arjantin - Suudi Arabistan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. C Grubu müsabakasında Arjantin ile Suudi Arabistan kozlarını paylaşacak. Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Arjantin- Sudi Arabistan müsabakası ne zaman, saat kaçta ,hangi kanaldan yayınlanacak? İşte kritik karşılaşmaya dair tüm merak edinilenler

Dünya Kupası'nın favorisi belli oldu! Zirvedeki takıma verilen oran çok şaşırttı

Yaşlı kadın doktorun odasına girdi bir daha çıkmadı! Kamera görüntülerini izleyen çalışanların eli ayağı buz kesti

Katar'da düzenlenen 2022 FİFA Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya gelecek. Futbol severler ise Arjantin -Sudi Arabistan maçınınne zaman olduğunu, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Arjantin - Suudi Arabistan maçı hangi kanalda? Saat kaçta? İşte maça dair detaylar...

ARJANTİN- SUDİ ARABİSTAN MAÇI NE ZAMAN ,SAAT KAÇTA,HANGİ KANALDA?

Lusail Stadı'nda oynanacak Arjantin-Suudi Arabistan maçı bugün saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

ARJANTİN - SUDİ ARABİSTAN MAÇINI KİM YÖNETECEK?

2022 Dünya Kupası'nda en büyük şampiyonluk adaylarından biri olarak gösterilen Arjantin, ilk maçında bugün Suudi Arabistan ile karşılaşacak.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı turnuvanın en büyük stadı (80 bin) Lusail'de oynanacak ve Sloven hakem Slavko Vincic'in düdük çalacağı C Grubu mücadelesi, saat 13.00'te başlayacak.

ARJANTİN- SUDİ ARABİSTAN MAÇININ MUHTEMEL11'LERİ BELİ Mİ?

Arjantin: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Acuna, De Paul, Paredes, Mac Allister, Di Maria, Messi, Martinez

Suudi Arabistan: Al-Owais, Al-Burayk, Al-Amri, Al-Bulahyi, Al-Shahrani, Kanno, Al-Malki, Al-Shehri, Al-Faraj, Al-Daswari, Al-Buraikan