Arjantin - Suudi Arabistan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
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Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. C Grubu müsabakasında Arjantin ile Suudi Arabistan kozlarını paylaşacak. Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Arjantin- Sudi Arabistan müsabakası ne zaman, saat kaçta ,hangi kanaldan yayınlanacak? İşte kritik karşılaşmaya dair tüm merak edinilenler
Katar'da düzenlenen 2022 FİFA Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya gelecek. Futbol severler ise Arjantin -Sudi Arabistan maçınınne zaman olduğunu, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Arjantin - Suudi Arabistan maçı hangi kanalda? Saat kaçta? İşte maça dair detaylar...
Lusail Stadı'nda oynanacak Arjantin-Suudi Arabistan maçı bugün saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.
2022 Dünya Kupası'nda en büyük şampiyonluk adaylarından biri olarak gösterilen Arjantin, ilk maçında bugün Suudi Arabistan ile karşılaşacak.
Katar'ın ev sahipliği yaptığı turnuvanın en büyük stadı (80 bin) Lusail'de oynanacak ve Sloven hakem Slavko Vincic'in düdük çalacağı C Grubu mücadelesi, saat 13.00'te başlayacak.
Arjantin: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Acuna, De Paul, Paredes, Mac Allister, Di Maria, Messi, Martinez
Suudi Arabistan: Al-Owais, Al-Burayk, Al-Amri, Al-Bulahyi, Al-Shahrani, Kanno, Al-Malki, Al-Shehri, Al-Faraj, Al-Daswari, Al-Buraikan